張武修教授是我景仰的醫界前輩，說來相當湊巧，文章中竟隱隱約約回答了我長年思索的兩個問題。第一個問題是：「我是誰？」第二個問題是：「如何增進醫病關係？」

第一個問題：「我是誰？」對張教授而言，在病人面前「我」當然是個權威的醫師，但是在其他情況下「我」同時也是個罹患高血壓與心律不整的病人。

第二個問題：「如何增進醫病關係？」張教授用簡單自我揭露的方式，讓病人明白醫師也會生病，醫師開給我的藥，也是醫師自己在吃的藥，讓病人產生同理與信任。化解文中張教授坦言過去的自己認為「醫師要對抗疾病，要打擊病人身上的疾病，醫師和疾病對立，也似乎和病人對立起來」的困境。

通常在一個獨立個體身上只具有一種身分比較穩定，當一個獨立個體同時具有雙重且對立的身分不可調和時，困惑隨之而生。不過現代社會其實每個人都扮演多重角色、被賦予多重的任務。當醫師也是病人、甚至也是家屬的身分，對老一輩的病人而言或許是個新鮮的概念，對一般醫師而言早已是個存在已久的事實。

善用自身多重身分可隨時轉換的優勢，化解醫病對立的感覺，讓病人覺得張醫師「並不只是坐在對面椅子上看電腦，說著各種專業術語」的醫學專家，而是「張醫師坐到我這邊來，親像多年的好厝邊，用溫和的語氣對我說，他跟我罹患同款慢性病十幾年了，一開始跟我一樣心情有點沮喪，不過他每天吃什麼藥、加上每天運動一萬步，現在控制得非常好！」「因此張醫師開給我他每天吃的藥，也不斷給我鼓勵，讓我覺得我其實並不孤單絕望，而是充滿快樂與希望！」其實就是促進醫病關係很好的示範。

日治時代至終戰後的先生（せんせい）在台灣鄉間就是地方仕紳的形象，專業偉大、無所不知，絕不輕易生病，一生病也通常都被描繪成積勞成疾，像巨人般倒下，相當悲壯！時日今日，台北市醫學中心林立，一條捷運線上就有五、六間醫學中心比鄰，座落其中的教授院長級主治醫師，儘管數量不斷增加，權威仍然不容質疑。

台灣百年來經歷戰亂與瘟疫，不同統治者更迭，從農業社會發展成以工商業與半導體等高科技聞名於世。從2003年爆發的SARS，到這兩年武漢肺炎全球肆虐，再次引起民心動盪。不論社會的變化是如此劇烈，百年來台灣醫師專業「剛強」的形象，竟始終深植人心、歷久不衰。

盤點現代醫師要增進醫病關係，內科系的醫師沒刀沒槍，看似手無寸鐵，其實手邊還有很多零成本的精準武器可以使用，比方張教授跟病人坦言自己也會生病正在吃高血壓的藥；或者當病情快速惡化，診斷仍然不明時等醫療困境，有時硬著頭皮提出各種可能的假設，卻讓病人更加一頭霧水，這時適當地跟病人坦白醫療與自己的侷限，有時反而可以得到病人的諒解等等。醫師如果能夠同理病人，有時短短幾句話彷彿標靶治療，精準地命中病人心靈深處的受器，就可以讓醫病關係的預後大幅的改善。這些都是運用老子「柔弱勝剛強」的道理。

讓第一個問題「我是誰」的答案成為第二個問題「如何增進醫病關係」的解方，適時調整醫師的角色，既有充分的專業表現、也適時表現溫暖的心與柔弱的一面，像武林高手過招，太極生兩儀、剛柔並濟、分進合擊，一次解答兩個重要的命題，讓疾病同時幫助醫師和病人一起成長。

附錄老人道德經兩篇：

1.老子道德經三十六章

將欲歙之，必故張之；將欲弱之，必故強之；將欲廢之，必故興之；將欲取之，必故與之。是謂微明。柔弱勝剛強。

2.老子道德經七十六章

人之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵強則滅，木強則折。強大處下，柔弱處上。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台