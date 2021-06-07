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每日國際焦點

印度國防採購委員會4日批准「印度P75號」專案計畫，興建6艘潛艦，以對抗中國軍事擴張，總預算4,300億盧比（1,621億台幣）。

美國與印尼14日將展開代號「西方對抗2021」聯合空戰演習，定於印尼蘇門達臘島廖丁省努賈丁空軍基地舉行。

土耳其總統艾爾段表示土軍空襲北伊拉克難民營消滅庫德工人黨資深官員。

哈利王子與梅根生下第二胎女兒，以英國女王伊莉莎白的小名以及黛安娜王妃命名為莉莉白‧黛安娜‧蒙巴頓溫莎。

日本

福岡縣5月底一批輝瑞疫苗因長時間被置於常溫下失效報廢，媒體統計，日本全國進口疫苗後已有7,000多劑作廢。

中國

國務委員兼外長王毅與印尼總統特使盧胡特在貴陽主持中國印尼高級別對話合作機制首次會議，宣布「春苗行動」，中國疫苗在印尼開展臨床試驗，支持印尼打造地區疫苗生產中心。

澳洲

國泰航空大規模裁員、關閉港龍航空、加拿大及德國法蘭克福機師外站後，再關閉澳洲機師外站，將影響約120名機師。

紐西蘭

最高法院裁定，中國需進一步保證公平審判，紐西蘭司法部才能把涉嫌殺害中國女子的韓裔具紐國國民金京燁引渡至中國。

印尼

美國與印尼14日將展開代號「西方對抗2021」聯合空戰演習，定於印尼蘇門達臘島廖丁省努賈丁空軍基地舉行。

印度

國防採購委員會4日批准「印度P75號」專案計畫，興建6艘潛艦，以對抗中國軍事擴張，總預算4,300億盧比（1,621億台幣）。

英國

哈利王子與梅根生下第二胎女兒，以英國女王伊莉莎白的小名以及黛安娜王妃命名為莉莉白‧黛安娜‧蒙巴頓溫莎。

法國

譴責香港警方逮捕香港支聯會副主席鄒幸彤。

德國

基民盟在薩克森-安哈爾特州選舉中大勝急右派德國選擇黨。

哈薩克

俄羅斯表示與「歐亞經濟聯盟」計劃報復制裁西方，聯盟成員哈薩克5日發表聲明否認。

匈牙利

首都布達佩斯市民抗議興建中國上海復旦大學，稱經費應用來興建匈牙利自己的大學。

葡萄牙

總理抨擊英國將葡萄牙從入境無須隔離國家名單除名。

義大利

疫後首艘郵輪自威尼斯啟航，將前往克羅埃西亞與希臘。

最大黨五星運動與其網路平台服務提供商Rousseau Association法律戰結束，黨員資料解除鎖定，前總理孔蒂可順利就任黨主席。

美國

川普北卡羅來納演講，抨擊佛奇、中國以及對他的財務調查。

哥倫比亞

受抨擊警方鎮壓過當，表示將會讓警方接受更好的人權訓練。

巴西

馬瑙斯一名毒販死後幫派報復性放火燒毀14輛巴士與2輛警車。

以色列

警方逮捕2名東耶路撒冷巴勒斯坦反屯墾運動人士。

土耳其

總統艾爾段表示土軍空襲北伊拉克難民營消滅庫德工人黨資深官員。

沙烏地阿拉伯

聯軍表示攔截葉門胡塞叛軍所發射前往攻擊海米斯穆謝特的無人機。

葉門

沙烏地阿拉伯稱胡塞叛軍飛彈攻擊馬里布市造成加油站爆炸17死。英美使節團呼籲和平。

伊拉克

阿薩德空軍基地防空部隊擊落無人機。

索馬利蘭

反對黨在16年來首次國會大選中獲得多數席位。

布吉納法索

亞加省Solhan村遭武裝民兵包圍攻擊132死。

塞內加爾

與比利時生醫公司Univercells簽約，2022年可開始生產疫苗。

奈及利亞

凱比州3日民兵攻擊橫掃8個村落造成88死，州長承諾派出更多警力。

電信公司封鎖Twitter。

民主剛果

尼拉貢戈火山觀測站科學家表示，不當管理，遲發薪水、侵占公款使他們無法正常工作，因而沒能準確預測火山爆發時間，導致至少31死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org