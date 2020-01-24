日前參加台中霧峰，阿罩霧頤圃國定古蹟105週年紀念會，主人林振廷董事長安排賽德克族少年舞蹈做為序幕。其中幾首歌曲曾出現在《賽德克․巴萊》電影片子裡，聽來格外熟悉。回家後一再回味研究，特寫本心得文章。

賽德克族，賽德克語：Sediq，是台灣原住民的部族之一，主要居住在今南投縣東北部與花蓮縣北部、南部。在近代的族群分類上被歸為泰雅族的分支，經過多年的正名運動，終在2008年4月23日成為政府承認的臺灣原住民族群。人口約一萬人。

早在日治時期的人類學家發現賽德克族與泰雅族在語系上有差異，但兩者同樣有紋面、出草等文化，故仍將其歸類在後者；而賽德克族與太魯閣族則有共同的起源與文化，卻在居住地域的迥異下分道揚鑣。

賽德克族的傳統音樂與其文化生活及社會功能息息相關，每一種歌曲類型，都醞釀特定的生活情境，反映著賽德克族的不同生活面向，如〈跳舞歌〉（uyas kmeki）用於慶典場合，〈還工歌〉（uyas smbaruh）用於農耕生活，〈戀愛歌〉（uyas mskuxul）為表達男女情意之歌曲。

在過去的傳統生活中，口簧琴幾乎與賽德克族人的日常生活融合在一起，舉凡休閒娛樂、舞蹈伴奏、傳遞情意、甚至求婚的場合，含蓄保守的賽德克亞人，都會以口簧琴來傳達內心的感受或想法。族人稱口簧琴為tubu或lubu，意思是指口簧琴的材料─竹子，再依簧數與材質的不同，有更細緻的名稱區分。

在傳統音樂上也有另一種特質，透過對答輪唱的方式即興吟唱，稱為「uyas kmeki」。賽德克族uyas kmeki，在學術上稱為「疊瓦式」複音。首先由一位領唱者即興帶領著歌唱與舞蹈動作，稱為「領唱」，其餘的人則在一定的間距後緊接著模仿領唱者所唱的歌詞、旋律與舞步，稱為「接唱」，如此一前一後地交疊著，形成一種「一波未平，一波又起」的複音式歌唱形式，目的是為了讓音樂不要中斷。

在賽德克族人的觀念中，「uyas kmeki」並非指特定的某一首歌曲，而是賽德克族祭典歌舞的泛稱，由一連串曲調前後銜接而成，並即興配上歌詞與舞步。在賽德克族過去的傳統生活中，「uyas kmeki」的唱跳在全年各種農事、獵首、狩獵祭典中，都是不可或缺的一部分。賽德克族的祭典沒有太多的繁文縟節，所有的祈求、祝福與慶賀，全都透過音樂表達，甚至可以說，祭典的精華即在於歌舞。

參考資料：

新世紀文化藝術團 賽德克族 精神舞

https://www.youtube.com/watch?v=4G6S-oeq2g8

賽德克族原住民舞蹈 (Seediq Traditional Dance)

https://youtu.be/es2ARfX5TXw

賽德克族 出草歌

https://www.youtube.com/watch?v=6ajAG-bWE2E

賽德克族 出草舞

https://www.youtube.com/watch?v=uKY8Svest94