我們需要文明式的司法，審判權要回歸到人民，法官的審判是要和人民分工合作，各自獨立。示意圖／Pixabay

前監察委員李伸一律師7月20日發表〈監察院可廢 監察權應存在〉一文指出，監察權為民怨的宣洩口，並守護人權，捍衛社會正義，監察院是最常受理人民陳訴的機關，監察院每年接受人民陳訴近兩萬件，其中內政占第一位，司法第二位，顯見人民對自己權益的重視及對司法的不信任。而調查案中幾乎有半數是涉及人權有關的問題，更有多起因判決違法或冤獄受到平反。建議今後監察院國家人權委員會獨立運作。人權的維護，應更可期待。

前述論點係基於監察權發揮「事後糾正」之功能，往往緩不濟急，因為人民的自由或權利已受到公權力的侵害，事後難以補救。太極門稅務冤案延宕24年，迄今未了結。監察院二次調查分別認定檢察官、國稅局違法，目前違法稅單仍由法務部行政執行署強制執行，有強奪民產之嫌，受害人正進行抗爭中，浪費太多的民間、國家資源，即為一例。

在《司法正義與人權 從扁案談起》（2012年12月出版）第23頁，陳耀祥教授指出，司法院下設最高法院、行政法院及公務員懲戒委員會（今年7月17日改制為懲戒法院）是沿襲訓政時期之司法舊制，是「以黨領政」、「黨國一體」時代之下的舊體制，當然無法期待司法可以對抗政治干涉，更不可能如同日本的「大津事件」一樣，樹立司法獨立之精神。

又指出，法院與檢察機關之權力運作，人民迄今無法充分參與及監督。基於國民主權原則國民有權參與審判，因為，參與行使司法權是「司法民主化」的重要特徵，雖然世界各國有關國民參與審判的制度不一，但是各個不同法系皆有相關的設計，例如，美國的陪審制與德國的參審制。

我們需要文明式的司法，審判權要回歸到人民，法官的審判是要和人民分工合作，各自獨立。立法院臨時會近日將處理國民法官法草案，參陪審並行制及參審制，民間版、官方版在法庭組成、審判運作、參與時間等，各有不同的論點，期盼立法委員們發揮智慧，讓台灣司法制度健全化，「司法獨立」不再是口號，提升人民對司法的信賴度，人權保障才能更進步。