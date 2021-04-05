2021.3.16在日本舉行的美日2+2會談。左起：奧斯汀、布林肯。圖／擷自美國國務院flickr

日本首相菅義偉本月將訪問華盛頓與美國總統拜登舉行峰會。日本媒體預測，雙方將就亞洲安全、包括台灣穩定的重要性，尖閣列島適用於美日安保條約，以及朝鮮無核化等議題進行討論，也會討論中國侵犯人權問題。有專家說，美日之間就中國問題一直進行密切協調，從美日同盟重要性的意義上說，「峰會舉行本身就達成了目標」。

日經新聞亞洲報導，在日美峰會上，兩國領導人將重申台灣海峽穩定的重要性。兩國還打算採取統一立場，反對中國頒布新法律授權海警機構更大權力。

2月初生效的中國《海警法》賦予中國海警部隊更多使用武力的自由，將中國海警管轄範圍至少擴大到第一島鏈，並允許中國海警人員對於不服從指令的外國船隻動用武力。

在有關台灣的安全問題上，日經新聞亞洲說，「就台灣問題發表這樣的聲明標誌著美日領導人罕見地對此關切的公開表達。上一次是1969年，佐藤榮作首相和總統尼克松發表聲明強調，台灣安全對日本安全至關重要。新的關切反映了美國的盟國之間對東亞權力平衡轉移的緊迫感。」

「日本最近發出的一連串信號，表明它非常關注尋找支持台灣安全的方法。」 美國知名智庫蘭德公司資深研究員科特·哈羅德（Scott W. Harold）告訴美國之音。

美日聯手支持台灣

「傳統上，日本對台灣一直是非常謹慎和不出聲的，因為中國試圖使台灣成為任何國家都不能談論並且不應該談論的問題。」 哈羅德說。但這似乎正在發生變化，「日本對台灣對自身安全重要性的討論比以往任何時候都多。」他補充。

美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）3月16日訪問日本時告訴日方，中國的國防開支現已增長到台灣的16倍。

在之後的兩國外長加防長的「二加二」會議聯合聲明中，「強調了台灣海峽和平與穩定的重要性」。

3月9日，美國印度太平洋司令部司令菲利普·戴維森（Philip Davidson）上將在國會聽證會上說，中國可能會在未來六年內採取軍事行動以控制台灣。3月10日，他再次強調，未來5到10年，尤其是在中國國家主席習近平任內，台灣將是中國軍事行動的頭號目標。

共同社的報導說，日美雙方領導人可能會討論中國人權問題、應對中國日益增長的海上自信，以及對朝鮮無核化努力。

報導說，這次峰會舉行的時機正值拜登政府對中國對待新疆維吾爾族穆斯林的做法和中國有關香港和台灣的行動對北京提高批評聲浪之際，而美國正尋求動員盟國努力實現「自由開放的印太地區」。

報導認為，菅義偉和拜登將確認尖閣列島（中國稱釣魚島）適用於《日美安全條約》第5條範圍內。

蘭德公司資深研究員哈羅德表示，拜菅峰會的議題範圍除了包括中國針對台灣和新疆的行動之外，還可能包括香港問題、朝鮮問題，「會談也會觸及如何應對緬甸局勢、氣候變化、疾病大流行，全球經濟，以及可能與韓國的關係。」

蘭德公司資深研究員科特·哈羅德（Scott W. Harold）（右）表示，拜菅峰會的議題範圍除了包括中國針對台灣和新疆的行動之外，還可能包括香港問題、朝鮮問題。圖／擷自JMSDF，資料照

日本面臨制裁中國壓力

彭博社報導說，菅義偉在準備與美國總統喬·拜登舉行首次峰會前夕，正面臨聯合其他主要民主國家對中國實施制裁的壓力。

幾個西方國家對中國嚴重侵犯新疆維吾爾族人人權的行為，對中國官員實施制裁。但日本長期以來一直拒絕對中國這個最大的貿易夥伴施加經濟懲罰。日本是唯一不參加製裁中國的七國集團國家。

當中國威脅要對不使用新疆棉的西方公司進行抵制後，日本公司發現自己也處於被抵制的風險中。日本的無印良品極簡主義連鎖公司發表聲明稱其「深為關切」該地區侵犯人權的報導後，其股價下跌。

彭博社說：「東京與中國的關係經常因領土爭端和歷史分歧而緊張，但日本政府通常會避開正面衝突，以免破壞經濟聯繫。」

但過去一年來，日中之間的裂縫重新出現。6月，日本在七國集團外交部長聯合聲明中起了領導作用，譴責中國鎮壓香港的民主人士。

加拿大，英國和歐盟已經通過了自己的《馬格尼茨基法案》，允許政府撤銷簽證並凍結參與侵犯人權或腐敗行為的人士的資產。日本還沒有這樣的法律。

「日本當然會擔心失去中國的經濟機會。」 蘭德公司高級研究員斯哈羅德說。但是他表示，中國過去的挑釁行為「確實使他們（日本）意識到與中國關係聯繫在一起的經濟的脆弱性。」

東京可能會吸取教訓

哈羅德說，1989年天安門廣場屠殺事件發生後，日本就是七國集團中唯一沒有公開對華實施制裁的國家。

之後，東京一直希望中國會回到趙紫陽和胡耀邦追求的更為自由主義的改革道路上。但現實顯然是，日本的努力「基本上被中國政府高級官員認為這是日本可以被支使、很軟弱，或是可以被利用來分而治之。」哈羅德說。

哈羅德認為，東京可能會吸取教訓，「我不知道他們是否一定會採取與美國、加拿大、歐盟和英國完全相同的步驟，但我確實認為，東京有可能至少在某種程度上會持續進行合作和公開發表聲明，表明他們本著與這些夥伴分享的價值觀的精神在進行合作。」

哈羅德說，雖然東京還沒有加入西方國家對中國的製裁行列，「但是日本做了一些事情，例如與美國和英國分享情報，顯示中國在新疆的所作所為；公開談論中國在新疆的行動，表達深度關切，敦促中方採取措施改變或解決這一問題。」

哈羅德表示，「在中國問題上，拜登政府和菅義偉政府正在進行密切協調。」

本週晚些時候，美國國家安全顧問沙利文將邀請日本國家安全保障局局長北村滋和韓國青瓦台國家安保室長徐熏在華盛頓討論美國應對朝鮮的戰略。

哈羅德表示，「拜菅會」作為拜登總統首次面對面地與外國領導人舉行的峰會，「這表明了美日同盟的重要性，從這個意義上說，舉行本身就達成了目標。」

哈羅德預計，菅義偉首相將邀請拜登總統參加東京奧運會，但他不認為會討論美國加入「TPP 11」即《全面進步跨太平洋合作夥伴關係協議》（CPTPP）的問題。