武漢肺炎在美國肆虐，確診人數破1.3萬人，美國國務院為此將旅遊警示提升至最高的第四級，籲請民眾避免出國，災情慘重的紐約市考慮發布「就地避難」命令。美國境內疫情險峻，讓總統川普非常惱火，重砲轟中國隱瞞疫情，全球為此付出巨大代價。對於中國境內零確診，他絲毫不客氣，直言「誰知道?」

美國自1月份在華盛頓州發現首例新冠肺炎患者後，全國累計確診人數在兩個月內快速暴增，美國確診人數增加至13,159例，分布全美50個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島等地。紐約州成了重災區，確診數一夕間幾乎翻倍，激增1,770人至4152例。

因應疫情快速蔓延，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）預告，可能發布「就地避難」命令；美國國務院19日將旅遊警示提升至最高的第四級，建議所有美國公民「避免出國旅行」。

美國國務院提醒，許多國家疫情爆發，實施旅遊限制及強制性隔離措施，並在沒預先通知情況下就關閉邊界，禁止非該國民眾入境；若民眾仍選擇出國旅遊，他們的旅行計畫可能被嚴重打亂，也可能被迫無限期滯留在海外；並呼籲，還在海外的民眾還有班機可搭乘的情況下立即返國。

川普今天被問及是否相信中國公布的數據時，他表示，如果能早幾個月知道疫情，情況會好得多，疫情應能被侷限在中國剛開始發現的區域。他譴責中國隱瞞疫情，現在全球為此付出巨大代價，「所有人都知道這一點，我們都知道」。

對於中國國家衛生健康委員會官網通報，3月18日，武漢肺炎新增確診病例34例，全部來自境外輸入，中國31個省市區包括重災區湖北省，首度創下單日境內零新增紀錄。對此，川普說，「我希望是真的，誰知道呢？」「但我希望是真的，我真心希望」。

不過，川普提到，用作抗瘧疾藥物的羥氯喹（hydroxychloroquine），幾乎能立即用於治療新冠病毒感染。他已經敦促食品藥品監督管理局（FDA）放寬對新冠肺炎患者提供藥物的相關規定。