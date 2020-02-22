【內容簡介】

本書乃匯集二戰之後中國知識份子的良心見證，解答二二八的歷史課題。

二次大戰結束後，中華民國政府代表盟軍接管台灣。台灣人民滿懷期待，迎接心目中的「祖國」。沒想到一年四個月後竟然爆發了二二八事件，一場大衝突引發一場血腥屠殺。這是怎麼回事？是什麼原因造成如此不幸？本書最主要的目的，就是希望在解答這些問題時，提供一些值得參考的史料與觀點。

本書以史料彙編、史料解讀的方式來進行。書中所收集的史料，清一色來自中國的知識份子的言論。他們之中，有的是記者，有的是作家，有的是學者，也有軍官。本書收集他們的言論，加以彙編整理，讓這些史料告訴我們戰後台灣的政治、經濟、社會……各種現象，以及存在的癥結，進一步述說二二八事件的爆發與經過，並透過來自中國的一些知識份子的見證，為我們解答二二八事件的歷史課題。

【導言】

這是一本史料彙編、史料解讀的書。

為什麼要編輯這樣的一本書？讓我們先從兩位「江先生」來台說起。

先從兩位「江先生」來台說起

日本統治台灣的第四十年，也就是1935年，有一位中國著名的知識份子來到台灣旅遊，他就是中國社會黨的領袖江亢虎。江亢虎搭船從中國廈門來到基隆。上岸之後，他立刻感覺氣象一新。在遊記上面，他這樣寫著：

基隆全市人口不足十萬，而交通、教育、衛生、慈善，種種設備，應有盡有。由廈到此，一水之隔，一夜之程，頗覺氣象不同。（江亢虎，《台游追紀》，頁七）

十年後，1945年，二次大戰結束，同樣也是基隆的場景，一位來自中國的記者江慕雲，站在基隆碼頭，心中有感而發，寫下這樣的論述：

有人說，假如這五十年，不是日本人在經營的五十年，而是我們自己經營的五十年，恐怕基隆還沒有成為現代化的港市吧？（江慕雲，《為台灣說話》，頁十三）

以上兩位江先生對台灣來說都是「外來客」，這兩位外來客的言論，正提供了名副其實的「客觀」史料。從他們那兩段話，就可以理解，終戰前台海兩岸確實存在著相當的落差。

存在著相當落差的海峽兩邊社會—台灣與中國，終於在二次大戰之後相會了。1945年8月6日及9日，美國的兩顆原子彈在日本的廣島與長崎開花，8月15日，日本宣布投降，二次大戰終於結束，中華民國政府代表盟軍接管台灣，結束日本在台灣半世紀的殖民統治。

兩個社會的摩擦之火——二二八事件

台灣民眾以中國各省難見的熱情，迎接心目中的祖國。沒想到，台灣人這種歡迎「祖國」的熱情，卻在「祖國」來臨之後，迅速冷卻了！因為台灣人馬上面臨到的局面是：政風腐敗，特權橫行，經濟壟斷，生產大降，米糧短缺，物價暴漲，失業激增，軍紀敗壞，盜賊猖獗，治安惡化，瘟疫流行……，民心日漸流失，終至怨聲載道。一年四個月後，爆發了一場大衝突—二二八事件！引來了一場大屠殺！

1947年2月27日晚，台北市延平北路發生專賣局查緝員打傷女煙販並釀成槍擊民眾致死命案，28日台北市民聚眾向專賣局台北分局以及行政長官公署抗議，不但沒有結果，反遭行政長官公署陽台上面的機槍掃射，態勢一發不可收拾，全市騷動，商店關門，工廠停工，學生罷課，警備總司令部宣布戒嚴。由於青年民眾進入廣播電台（位置即今台北市二二八紀念館）向全島廣播事情發生的原委，並呼籲各地民眾起來響應。3月1日起，事件迅速擴及全台，全島各大市鎮皆發生騷動，各地蜂起抗議。各級民意代表與社會菁英立刻組成「二二八事件處理委員會」，與行政長官陳儀交涉善後處理事宜，進而提出政治改革要求，情況漸趨穩定。然而，陳儀一面虛與委蛇，一面向南京請兵。國府主席蔣介石聽信在台軍政特務人員一面之詞，貿然派兵來台。3月8日晚，國府軍隊奉派抵台，展開鎮壓，以「綏靖」之名，對民眾進行屠殺，繼之以「清鄉」之名，進行全島性捕殺，民眾傷亡慘重，菁英犧牲殆盡。史稱「二二八事件」。

匯集中國知識人的言論來解答二二八的歷史課題

書中解答了許多二二八事件的問題。過去這些問題的解答，往往因為不同的族群與立場，而有不同的解答，以致言人人殊，眾說紛紜。或許有人會質疑，本書的編者是土生土長的台灣人，是否因此有族群上的主觀偏見，以致在選擇史料上難免偏差？

為了避免「身在此山中」而造成「當局者迷」；也為了避免引來「自我中心」、「主觀偏見」之譏；更為了避免落人以「族群偏見」的口實，這本書所收集的史料，清一色以來自中國的知識人（包括記者、作家、學者）的言論為對象。希望透過當時來自中國的一些知識人的見證，來解答二二八事件的歷史課題。

作者簡介

李筱峰 1952年出生於台南麻豆。台灣史學者，政論家。曾任《八十年代》、《亞洲人》雜誌執行主編；報社記者、編輯、主筆；世新大學通識教育中心專任教授、國立台北教育大學台灣文化研究所專任教授。現任國立台北教育大學名譽教授，吳三連台灣史料基金會董事。

著作：

史論—《台灣戰後初期的民意代表》、《台灣革命僧——林秋梧》、《台灣民主運動40年》、《解讀二二八》、《二二八消失的台灣菁英》、《林茂生、陳炘和他們的時代》、《唐山看台灣——228事件前後中國知識分子的見證》、《台灣近現代史論集》、《台灣人應該認識的蔣介石》、《60分鐘快讀台灣史》、《台灣史100件大事》、《台灣．我的選擇》、《與馬英九論台灣史》、《台灣歷史閱覽》、《進出歷史》、《台灣史》（與林呈蓉合著）、《台灣近代名人誌》一～五（與張炎憲等合著）、《二二八回憶集》（與張炎憲合編）、《快讀台灣歷史人物》（與莊天賜等合著）、《台灣史101問》、《以地名認識台灣》……

政論集—《恐龍的傳人》、《叛徒的告白》、《政治小檔案》、《我們不做空心人》、《眉批台灣》、《台灣要衝決網羅》、《吾輩是狗》、《統獨十四辯》、《聖誕老公公不見了》、《台灣怎麼論？》、《李筱峰專欄》、《李筱峰專欄續集》、《我的覺醒》、《黨國復辟前後》、《一個新台灣人的死與生》（與張杏梅合編）、《烏鴉不快樂》、《踏過我心坎的人》……

其他—《我生印記》

電視節目主持：曾與戴寶村共同主持華視教學節目「台灣史望春風」，及民視「台灣學堂」的『講台灣，談歷史』節目。