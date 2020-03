針對美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)連續2天公開稱「武漢病毒」(新型冠狀病毒COVID-19),中國外交部今(9)日砲轟,個別美國政客不尊重科學,不尊重世衛組織的決定,對中國和武漢汙名化,中方譴責這種卑劣的做法。

蓬佩奧6日接受美國商業電視台CNBC訪問時說,請記住,疫情來源是武漢冠狀病毒所造成的(remember this is the Wuhan coronavirus that's caused this);在前一天的記者會上,蓬佩奧也提到武漢病毒擴散(the Wuhan virus's spread)。

對此,中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會回應,世界衛生組織已經就新型冠狀病毒作出正式命名,痛批個別美國政客不尊重科學,不尊重世衛組織的決定,迫不及待地借新冠病毒對中國和武漢進行汙名化,「我們譴責這種卑劣的做法」。

關於蓬佩奧批評,由於中方不公開、不透明,美方獲得的資訊不完善,導致美方應對疫情挑戰滯後,耿爽表示,新冠肺炎疫情發生以後,中方始終本著公開、透明、負責任態度,及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情資訊,分享病毒基因序列,積極回應各方關切,加強同各方合作。

「中國為全世界抗擊疫情贏得了時間,作出了積極貢獻。對於這一點,全世界看得清清楚楚,國際社會自有公論。蓬佩奧詆毀中國抗擊疫情努力的企圖不會得逞」,耿爽說。