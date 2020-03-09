針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）連續2天公開稱「武漢病毒」，中國外交部發言人耿爽今（9）日砲轟不尊重世衛組織決定，對中國和武漢汙名化，中方譴責這種卑劣的做法。圖／取自中國外交部網站

針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）連續2天公開稱「武漢病毒」（新型冠狀病毒COVID-19），中國外交部今（9）日砲轟，個別美國政客不尊重科學，不尊重世衛組織的決定，對中國和武漢汙名化，中方譴責這種卑劣的做法。

蓬佩奧6日接受美國商業電視台CNBC訪問時說，請記住，疫情來源是武漢冠狀病毒所造成的（remember this is the Wuhan coronavirus that's caused this）；在前一天的記者會上，蓬佩奧也提到武漢病毒擴散（the Wuhan virus's spread）。

對此，中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會回應，世界衛生組織已經就新型冠狀病毒作出正式命名，痛批個別美國政客不尊重科學，不尊重世衛組織的決定，迫不及待地借新冠病毒對中國和武漢進行汙名化，「我們譴責這種卑劣的做法」。

關於蓬佩奧批評，由於中方不公開、不透明，美方獲得的資訊不完善，導致美方應對疫情挑戰滯後，耿爽表示，新冠肺炎疫情發生以後，中方始終本著公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情資訊，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同各方合作。

「中國為全世界抗擊疫情贏得了時間，作出了積極貢獻。對於這一點，全世界看得清清楚楚，國際社會自有公論。蓬佩奧詆毀中國抗擊疫情努力的企圖不會得逞」，耿爽說。