最近金門縣選出的中國國民黨陳玉珍立委質詢蘇貞昌院長時，激昂地說出：「台灣」不是一個國家，「中華民國」才是一個國家！而蘇院長馬上以堅定的口氣反駁說：你現在是不是「台灣」的一位國會議員嗎？其實這的確是「台灣」目前存在最大的問題：「國家的定位」在那裡？及如何走向「國家正常化」即「正名制憲」?

「中華民國」、「台灣」都 「不是國家」

在台灣，不管是中國國民黨（KMT）或是民進黨（DPP）執政時，都說「中華民國」或「台灣」或蔡總統所說的「中華民國台灣」是主權獨立國家，都在欺騙台灣人民！也在自欺欺人！在國際上尤其是美國的立場始終非常清楚：

（1）「中華民國」不是一個國家，因為它已經死亡，並由「中華人民共和國」所完全合法取代，即1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上表決通過的2758決識文；

（2） 「台灣」也不是一個國家，因此美國總是提「台灣治理當局」或是「台灣人民」！

（3） 即使美國最近（3月27日）所通過的《保護並加強台灣在國際的友邦及關係》法案（TAIPEI Act），這法案第4章節提到，「美國應在適當情況下，支持『台灣』成為所有『不以主權國家』為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中，取得『觀察員』身分。」，很明顯地指出「台灣」根本「不是主權的國家」。

因此，在台灣有一個最大的問題，不管是KMT或者DPP執政及教育下，都說「中華民國」或「台灣」或前兩者的混合體「中華民國台灣」，已經是一個獨立的國家，（雖然「中華民國」已經死亡了，但目前仍是「台灣」的陰魂），這雖然是自欺欺人，但不少的台灣人尤其是年輕人，已經認定「台灣」為「獨立的國家」，但卻不在乎或確認「國名」叫什麼？因此對「台灣獨立」當然興趣缺缺，甚至覺得是荒謬可笑的，所以一談到「正名制憲」，他們心中會認為「已經獨立了，何必談論或訴求這些政治操作或運動，真是無聊！」，而五、六十歲以上的人，長年受到「台獨即戰爭」的洗腦及陰影下，則心存恐懼或是排斥，在上述的狀況下，「台灣」人民怎麼還會有任何欲望或意志去建立屬於自己的真實國家呢？

自己要正名，也要正名别人

「台灣」其實是一個相當不正常的社會，每一次我在台灣時，説出正常且正確的名字「中國」、「中客」、「中生」，不少人會瞪你一眼，或無奈的微笑，甚至會認為我有「意識形態」，是啊！在台灣有不少人習慣講「大陸」「陸客」「陸生」，反而這才是「正常」，才不會被誤認為有「意識形態」，所以有時候，我會帶著無奈或疑惑地口吻反問：「全世界有這麼多『大陸』，有美國、澳洲、中國、歐洲、非洲..等大陸，你到底是指哪個 『大陸』呢？」，大部分的回應是：「『大陸』當然是指對岸的『中國』啊 ！」，這的確是糢糊荒謬的反常現象，但這也可以看出，台灣仍處在「中華民國體制」或「中國化」教育宣傳下的不正常社會𥚃！

國民黨仍然抱著己實亡的中國法統「中華民國」的神主牌

除了上述這些「人民認知」及對於「歷史與國際的事實與現實」的落差及問題外，最大的隱憂在於台灣的一些政黨尤其是兩大黨—民進黨及中國國民黨，除了有不少只重「權利」的政客外，對於國家的定位及方向並沒有什麼共識！

先看看國民黨這些大部分檯面上人物，始終抱著「中國法統」的「中華民國」神主牌，心中更懷著「中華民族偉大復興」及「中國一定強」的「中國夢」，並心繫「祖國中國」情懷，而把「台灣」僅視為一個「地區」及只是他們的「家園」，不是一個「國家」！

但在這「中國肺炎」病毒嚴重地肆虐下，又「台灣」在這抗疫防疫的期間，中國卻又三不五時派出戰機軍艦，越過台灣海峽中線甚至在南海武嚇「台灣」或其島嶼，更粗暴地阻止「台灣」參與或取得WHO的任何會議與資訊，而更加促使認為自己是「台灣人」，空前地升高達83.2%，由此可知，「台灣」生命共同體，乃至國家的形態偃然形成，因此親中舔共的中國國民黨已經更加遠離了台灣民心，它的滿意度現在竟然已只剩10%不到！

民進黨維持「中華民國體制」加上「台灣」的混合現狀

而執政的民進黨，蔡總統在第一任四年的「維持現狀」，只想維持「中華民國」體制的現狀，缺乏魄力進行瓦解「黨國體制」尤其是司法、轉型正義、教育、經濟上等的重大改革，目前仍然是進退兩難，左支右絀，企圖徘徊在「中華民國」與「台灣」的兩頭取利，但這實際上仍然無法擺脫「一中原則」的泥淖與陷阱！況且「兩岸」的現狀，已經不只被中國在台海及南海的軍事擴張，加以「中國肺炎」病毒慘害全世界所引發的「反中排華」的浪潮下，「現狀」已經徹底被改變了，因此我們期盼蔡總統在即將到來的第二任，順應民意及有利於「台灣」的新世局，把握歷史契機，能夠積極推動「台灣」國家正常化！

防疫典範及口罩外交，掀起「台灣人」認同及「正名」的共識

「台灣」因有了先前SARS 的慘痛教訓及經驗下，超前部署、境外阻絕、有效隔離、常洗手戴口罩，政府民間密切合作，主動積極，防疫績效成果優越，堪稱世界防疫典範，更激發了「台灣人」的高度認同感，遺憾的是，蔡政府在最近的防疫口罩外交，卻被「CHINA Airlines 」刷掉了「TAIWAN 」的美意與善行，更使台灣人民要求對於華航、護照甚至身份証要「正名」或「改名」「China、Chinese」「中國、中華」為「TAIWAN 、TAIWANESE 、台灣、台灣人」的民意高漲達85 %，因此，時力／基進／民進黨也提案「正名」並迅速於4月28日逕付通過二讀之後，卻在這麼高的民意下，又有遠遠過半的立委，照理應該順應高民意且民氣可用，乘勝追擊，迅速予以三讀通過，以朝向台灣更正常更安全更發展的未來啊？



外交部長吳釗燮（左）與AIT酈英傑處長共同為在捐贈美國口罩紙箱貼上「Taiwan can help」之貼紙。圖／擷自外交部

但遺憾的是，於二讀通過後的隔日4月29日，民進黨書記長鍾佳濱立委聲稱華航、護照的「正名」議題，要「先擱置一下」，理由是政府正忙碌於「防疫、紓困」，並且希望讓國民黨有時間提出他們的見解或方案，因此，三讀要延後，但不知要延至何時呢？到時候，蔡總統及民進黨政府，是否又繼續「維持現狀」？或是有一些唯利是圖的民進黨政客們，唯恐激怒了「中國」而失去了「中國利益」？或是唯恐「中國」即將武攻「台灣」？這也難怪中國國民黨敢嗆著民進黨，要安裝「正名的計時器」，來催促民進黨趕快進行，以取笑民進黨諒你沒種去做！因此，民進黨會不會又如玩弄甚至壓制「東奧正名」一樣，及像制訂「斷手斷腳」（除去國名、憲法、國旗、國歌） 的「鐵籠公投法」，如此的反民主反人權，再度耍弄台灣人民，純粹是虛晃一招嗎？我們拭目以待！

美國全力加強保護「台灣」安全、支持參與國際組織甚至「正名」

自從美國川普總統於2017年上任後，以「公平貿易」展開了美中貿易戰，並重返亞太，建立新印太民主戰略同盟包括台灣，以遏止中國在台海、南海的軍事擴張，及以「一帶一路」對世界經濟掠奪的野心，而美國更通過促使台美官方交流、加強對台灣實質安全、及維護並加強台灣國際關係的法案如：《台灣旅行法案》（TAIWAN Travel Act），《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，簡稱NDAA）及《保護並加強台灣在國際的友邦及關係》（TAIPEI Act），而值得注意的是，美國在台協會（AIT）處長酈英傑於最近五月初到桃園考察棒球防疫工作，曾向鄭文燦市長建議「中華」職棒應改為「台灣」職棒，把「Chinese」改成「Taiwanese」，這真是諷刺，自己老是要與「Chinese」、「China」混合糾纏在一起，而將自己陷入「一個中國」的困擾與險境𥚃！怎麼還有任何臉去怪罪別人：不要把「台灣」矮化或視為「中國」的一部份呢？應該先認清自己，並正名自己，在來要求或指責別人吧！否則只會令人精神不只是錯亂甚至會分裂喔！

順應世局及民意，積極推動「台灣」「國家正常化」

因「中國肺炎」的病毒已經造成了全球的大浩劫，而「中國」現在更成為世界上各國如美國、英國、印度、澳洲、義大利、日本等.. 的強烈譴責及要求中國巨額賠償的落水狗，而美國川普總統的憤怒更溢於言表，他直言：「這是無形的敵人，是一場無形的戰爭，本來是可以由中國控制得住，但遺憾的是他們並沒有如此的做，而造成這一場比珍珠港及九一一死亡更嚴重幾百倍的無形戰爭！」，進行中的美中貿易戰又加上現在這無形的戰爭，深信美國將對中國更加嚴厲的反擊，這或許是台灣走向「真正國家」的歷史關鍵時刻！

我們要誠懇地再度呼籲：中國國民黨早日放棄那「中國法統、中國大一統」的幻想及「中華民族偉大復興」中國夢的私情，而民、國兩大黨及其他政黨的政黨人物及台灣人民，放下那「中國利益」的私利，而蔡總統及民進黨政府，更應藉此國際新情勢及台灣民意順勢而為，真實誠心地為台灣及人民的民主與未來，積極主動推動「國家正常化」，大家同舟共濟來打造並實踐我們心中的「台灣夢」：一個「健康安全、自由民主、公平正義、獨立自主、尊嚴幸福」的美麗國家，宛如「東方的瑞士」！