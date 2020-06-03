雖然蔡英文總統在五二O就職演說，做下「立法院即將成立修憲委員會」的宣示，可是新憲運動卻是風起雲湧，蔚成一股社會風潮，今日（6月3日，周三）上午九時起 ， 在臺大校友會館3C會議室，綠黨、臺灣青年民主協會、台灣青年綠人、綠能臨門一腳協會、臺灣二十一世紀議程協會、台灣農業讚、新世代協會、臺灣東突厥斯坦協會、臺灣精神健康關懷互助協會 、新竹縣小草協會、桃竹文化協會、自由台灣黨、社團法人臺灣共生青年協會、Skaru部落群主權行動聯盟等近二十個團體，特別舉行記者會，要求制定新憲，他們的行動，展現「青年創新憲，新憲挺青年 」的時代意義，當前新憲運動的崛起，已經成為無法阻擋的社會趨勢！

這些團體選擇在此時此刻舉行「青年世代聯合要求新憲」記者會，其實具有多元性的時代意義：

第一，台灣武漢肺炎疫情日趨穩定，已經連續五十一天没有本土個案，在這段時期，台灣經由防疫的部署，建立口罩國家隊，防疫有成，舉世肯定，不但建立強烈的民族自信心，也激發堅強的國家意識，這種自然形成的思想觀念，深入人心，會是這一波新憲的催化劑，也是未來推動國家治理的新動力。

其二，在整體社會氛圍上，於疫情發生後，當局雷厲風行推動防疫措施，不但改變人們的生活習慣，也讓國人對生命意義與價值的看法，進行一場無形的心靈革命，防疫工作需要大家的配合，亦有助「命運共同體」的形塑。疫情防治有成，是人民力量的展現，憲法既然是台灣人民的「國家想像」具體呈現，新憲運動的氛圍目前已經逐步的形成。

其三，長久以來，統派媒體與親中人士一直高調宣傳「台獨没有市場」，而民進黨前主席許信良在2020總統大選後接受中國媒體訪問時，曾說蔡英文總統「最大的貢獻」，是讓台獨泡沫化，其實這是見樹不見林，以偏蓋全的言論 ，台灣的前途，要由台灣住民來決定，這些青年花盡心思，在新憲議題上，為了台灣前途，「自反而縮，雖千萬人吾往矣」，勇氣十足，當然值得肯定。

其四， 綠黨提出刪除憲法增修條文前言中「為因應國家統一前之需要」文字，是為了「確保臺灣人民擁有臺灣未來的最終決定權」，民進黨立委蔡易餘雖然有過同樣的提案，可是後來卻在重重壓力下撤回，這件事情是「革命尚未成功，同志仍需努力」，相信一旦民間力量匯集起來了，公投提案簽署必然會水到渠成。

其五，太陽花學運世代，提出「自己的國家自己救」的訴求，這句扣人心弦的話語，成為年輕人精神武裝力量的來源，也是「公民不服從運動」的標竿，這次「青年世代聯合要求新憲」的意義，其實正是進一步落實「自己的國家自己救」的精神，具體成為「自己的新憲自己定」，臺灣青年民主協會提出「十八歲選舉權與被選舉權」、「人權條款入憲」、「降低修憲門檻」等攸關臺灣未來發展的新憲主張，具體呈現「青年創新憲，新憲挺青年 」的意義，也充分展現「臺灣憲法必須呵護青年所要面臨的未來世界」的涵義。

過去國民黨威權統治的年代，不許人民集會遊行，從1949年5月開始實施黨禁，台灣人民進行長期的抗爭，直到1987年7月才解除戒嚴令，黨禁因此失效，政黨政治開始活躍，情況正如南宋詩人楊萬里的作品所形容：「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村。」過去組黨是如此，新憲何嚐不是這樣呢？

當中國政府通過港版國安法，徹底粉碎「一國兩制」之際，這些社團與年輕人站起來，正是他們所說的：「面對中國進逼，臺灣必須超前布署，守護珍貴的自由、民主、人權與主權」。他們正以實際行動告訴我們，不論任何世代對新憲運動，都不能置身事外。



圖／費邊社提供