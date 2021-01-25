范政祐（左）和他的兒子范淞育（右）兩人都熱愛政治，父子兩人也是台中政壇重量級人物。圖／擷自范淞育臉書

這是民國六十年代，范政祐競選區域立委宣傳車，所播放出來的，開頭語就是：「大家攏免驚！火燒島我先行」，音量之大無人與其相比，好奇心的人紛紛跑出來看個究竟，等車子開過來，才知道是范政祐的選舉的宣傳車。

不但宣傳車語不驚人誓不休，他競選時不坐吉普車，卻騎著白馬，身披彩帶，有如西部牛仔，總是吸引注目眼光，打聽此人是誰，是選什麼的。多次競選，雖然未當選過，他卻樂此不疲，可說「屢敗屢戰」，毅力驚人。

范政祐和他的兒子范淞育兩人都熱愛政治，父子兩人也是台中政壇重量級人物。范淞育曾任二屆台中市議員，本屆市議員選舉可惜馬失前蹄。范政祐從黨外時代到民進黨成立，他都扮演重要的角色，也是美麗島事件坐黑牢當事人之一，每次選舉，黨員協調，尋找適當優秀人材當候選人，只要黨員經過協調程序而產生的候選人，宣傳單他全部買單。鼓吹民主政治，提攜後進，可見一斑。

提攜後進 為落選而競選

范政祐財力雄厚，祖傳不動產土地很多，他說：國民黨政府把他的大部份土地變更為公共設施用地，是在替他做公德。他說：他不能做皇帝，但也要過皇帝的生活。他別墅在台中市中心，也有游泳池。

他的父親是位出名的中醫師。范政佑經營事業，包括大飯店、高爾夫球練習場、、、等等。在台中市健行路的高爾夫球練習場用地，起碼也有1500坪。他告訴我：財政單位要課他地價稅，問我怎麼辦？我說：私人土地被劃分為公共設施用地，這塊土地做為高爾夫球場，除了增加市容美觀，並無損台中市容。既然要徵地價稅，那麼你就將該地掛牌招租呀！把這塊土地出租給資源回收業者，看政府愛環境或要稅金？

范政祐每次選舉都以『為落選而競選』為號召，斯人日前以85歲高齡已逝，還有人『為落選而競選』嗎？