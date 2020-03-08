內容簡介

本書以胡文池牧師夫婦的兒女們的角度來書寫。以1947年，胡牧師被孫雅各牧師徵召做故事的開啟，全家離開已經安穩牧會的台中大甲，前往偏遠、不可知的台東關山。這段路途繞過三分之二的台灣，非常遙遠，且遭遇兩次的路斷，靠著火車、漁船、步行才到達台東關山。接下來，以孩子的角度、穿插家庭生活來述說胡文池在山上布農族部落的點點滴滴、與布農族人的互動、平時的工作。

當整個創作團隊至台東關山鎮搜集創作素材與資料，繪者看著群山聳立接連不絕，她試著遙想胡文池的腳蹤。反覆閱讀故事文，讀出作者以胡牧師眾子女口吻敘事的意圖，所以用文中子女的視角切入，營造孩子對宣教工作的想像與真實場景互置穿梭的畫面。本書的色彩，主要以布農服飾和山的顏色為主軸，上色方法則配合圖像的意圖希望在虛實之間運筆。畫出來台灣的群山，靜靜地佇立，就像胡牧師在當時人們不知道的山徑和海岸，靜默地用雙腳走出了愛的腳蹤，而牧師娘和子女的愛也在沒有彰顯的地方默默支持守護！

書中除了人物故事、精緻的插畫，還有親子導讀，讓父母與孩子共同討論，對書中人物有更深刻的認識；以及故事發生的在地旅遊導覽，可以按圖尋訪故事中每位主角在台灣工作生活的美好腳蹤。本書提供QRcode，只要掃描就可以上網聆聽故事內容。有聲書有華語、台語、英語、布農族語四種語言。

另隨書附英文譯本，提供英文小讀者自己閱讀的機會和樂趣。

作者／江淑文

目前的工作之一是，一年負責出版六本繪本，將一生貢獻在台灣這塊土地上的人，介紹給孩子們認識。有時，自己也是這系列的作者之一。無論是主編還是作者的角色，都被每一本介紹的主角深深感動。

繪者／林怡湘

1980年生，國立台灣師範大學美術系、設計研究所畢業。

作品:《數字告訴你真象》、《捉拿古奇颱風》、《鴨子敲門》、《噗噗俠》、《達達的信》、《我家的故事媽媽》、《阿志的餅》、《我的巴赫》、《春天在大肚山騎車》、《小鈴的台中歲時記》、《妮妮的紅長褲》、《蛤蜊之歌》、《喜樂婆婆》、《我的馬偕報告》、《貼在心上的皮膚》、《盧公公》、《紅山谷》、《彩虹》。