自從去年疫情爆發後，我經營的旅館面臨前所未有的缺工問題，到今年春季情況未能改善，經理跟我談話時總是愁眉苦臉重複的說：「沒有人來應徵，員工希望加薪」。我們在年初已經加過薪，每人平均增加7%，因此我採觀望態度。有一天我一進門，經理就向我陳述所經歷的苦情：「昨天只有3名清潔工上班，我從維修組與司機組調人過來，我也加入打掃行列，才勉強把房間清理完畢」。我嚇了一大跳，我們一共有10多名清潔工，只來3名要清理125個房間是不可能的任務。這是一大警訊，我們的員工絕大多數都有十年的年資，平時相處都很融洽，不應該發生這種事情。在與經理深入探討後，決定做大幅調整薪資，原則上全體員工從去年的薪資增加20%。

一年加薪20%是相當猛烈的擧措，一名清潔女員工在與經理對談時，獲知她的時薪將從$15美元增至$18，當面哭起來，說她從未預料會加這麼多，感謝老闆。聽說後，我覺得有點慚愧，我只是根據當時的情況，做出對公司最有利的決定而己。後來證明我們的決定是正確的，最近亞馬遜（Amazon）也正在大舉招工，起薪是從去年的每小時$15調整到$18，剛好是20%。

加薪後就穩定了局面，但是員工缺額一直不能補足，幾乎沒有人來應徵，不過情況還不是很嚴重，可以讓員工加班來補缺。我聽說有些旅館因為缺少清潔工，一些房間失去出租的機會而影響收入，這是經營者最不希望看到的情況。缺工的情況在餐館業更加嚴重，很多餐館都在門口貼上招工告示。最近美國勞工部發表的統計數據證實，美國企業正面臨缺工潮。

美國企業正面臨缺工潮

美國勞工部公布的數據顯示，8月份增加了23.5萬個就業人員，遠低於經濟學家預期的72萬個。不過令人震驚的是，8月份勞工離職人數竟達430萬人，創下2000年開始統計以來的新 高。回顧7月就業人數與自動離職的人數分別是，94.3萬與405.8萬人，也是離職人數遠多於就業人數。受影響最嚴重的行業是餐飲業、住宿、零售、醫護和社工等。諷刺的是，美國9月失業率竟然降至4.8%，寫下COVID-19疫情以來低點，下降的主因是很多人離開勞動力市場。大量勞工的離職自然造成「企業缺工」，勞工部數據顯示，截至8月底，美國勞動力市場職缺超過1040萬個。再者，蓋洛普（Gallup）數據揭露，近半數美國在職勞動人員正積極尋找新機會。這些數據告訴我們，美國企業正面臨「缺工」、「員工不穩定」與「工資上漲」的壓力。

為什麼會有大量員工離職？主要原因可歸納為：

（1）受疫情影響，員工不願意在必須與很多陌生人接觸的環境下工作，如餐舘、旅館、零售業等。

（2）疫情爆發一年多來，美國政府大量發放現金及補貼給美國民眾，平時不積蓄的美國人突然有錢了，短時間內沒有生活壓力。

（3）徵求員工的看板到處可見，不怕找不到工作，更可能找到更好、待遇更高的工作。

解決缺工問題

企業界也一直在努力想辦法來彌補一些「缺工」的問題。以旅館業為例，目前很多旅館已經開始採用「每2天清理1次房間」或「每3天清理1次」作業方式，來解決一部份「缺工」的問題，因此「每天清理房間」恐怕將成為歷史。另外，將來辦理住房手續時，顧客所面對的不再是美麗的櫃枱小姐，而是效率極高又不會犯錯的機器設備，它可以接受信用卡付款、製作房間的卡式鑰匙、以及印出收據。但是無論如何，這些應對遠遠不能解決眼前的「缺工問題」。

美國社會正面臨前所未有的考驗，「企業缺工」引起「工資急速上升」，進而造成「通貨膨脹」，大家都已經感受到購買力的萎縮。這種情況必須儘速解決，拖延下去必定會對美國經濟造成嚴重損害。缺工的問題什麼時候能夠解決？要看那些離職的員工什麼時候會回到職場上，我們只能希望他們趕快回來工作。