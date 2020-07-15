在中共不顧中英聯合聲明，違背其對國際社會的承諾，強行通過港版國安法之時，特別紀念台灣民主先烈過去犠牲生命爭取自由民主。紀念今日台灣解嚴33周年，感恩所有為這塊土地付出過的英雄！圖／擷自維基百科及民報資料照，民報合成

中共不顧中英聯合聲明，違背其對國際社會的莊嚴承諾，強行通過並即刻實施港版國安法，香港和中國內地其他城市已經幾乎沒有差別；中共併吞香港，美國應承認台灣，美國應立即和台灣建交，再回來處理美中關係，絕對可以打蛇打七寸，命中共匪要害！

現在實質上只有中國廣東省香港市，香港已非自由安全之地，未來必將有很多機構和個人離開香港，已經沒有一國兩制的自由法治香港；橘逾淮則為枳，共產黨和中國落後文化27年玩完香港，見證惡婆婆、爛婆婆無法容忍現代媳婦，香港人親身體驗被殖民的人民真的比較幸福，至少不會被性侵、被消失、被自殺，這是最大的諷刺和事實；台灣人民在1945年之後也親身經歴，經過漫長歲月在33年前的今天，1987年的7月15日，台灣解除戒嚴，解除套在台灣人民身上的「台灣版國安法」，年輕一代大概不知解嚴對台灣的重要性，民主先烈犠牲生命，前人種樹後人乘涼，台灣才有今天的民主。

美將制裁中國官員

美國總統川普昨天簽署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），並頒布行政命令，終止香港長久以來享受的特別優惠待遇，回應中國強行實施「港版國安法」；川普說：「今天我簽署了一項立法和一項行政命令，要求中國對香港人民的壓迫行為負責。現在香港將得到與中國一樣的待遇，沒有特權，沒有特殊經濟待遇，也不允許敏感技術出口到香港。」

香港自治法將對中國官員和侵害香港自治權的個人進行制裁，與其往來的金融業者也將受到制裁；但川普僅僅簽署香港自治法是不夠的，中共惱羞成怒暴打香港人，好像無路用的家暴男只會打自己的小孩一樣；到目前為止，家暴男並未得到應有的處罰，川普應直接和台灣建交，共產中國違反承諾併呑香港，美國應無懼擁抱自由台灣回敬！

今天也要紀念台灣解嚴33周年，感恩所有為這塊土地付出過的英雄！