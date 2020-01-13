非政府組織「人權觀察」負責人肯尼斯羅斯12日欲入境香港時，遭港府拒絕入境，且未給予任何理由。羅斯原定15日在港舉辦國際記者會發表《2020世界人權報告》。圖／畫面擷自羅斯推特影片

長期關注香港人權問題的非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch），負責人肯尼斯羅斯（Kenneth Roth）12日欲入境香港時，突遭港府拒絕入境，且未給予任何理由。羅斯原定出席後天（15日）在港舉行的《2020世界人權報告》發表大會。

羅斯在自己的社群媒體上即時推文發表了遭拒入境的這項訊息。他說香港政府拒絕他的入境，正好鮮明地突顯出香港當前的問題，羅斯表示對港府的禁制措施感到相當失望，也證明了北京當局仍然不斷地在對香港施壓，迫害港人在「一國兩制」制度下的人權與自由。

預定15日在港舉辦《2020世界人權報告》國際記者會的羅斯，準備了一份長達652頁的人權報告，內容是針對全球多達100個國家、地區的人權現況評鑑。羅斯表示，在今年報告的導論中他已提及，中共政府對全世界的人權保護體系展開連串攻擊，他希望藉由報告書的發表對全球示警。

羅斯過去多次入境香港未曾遭到拒絕，前年他也曾在港發表一份該組織《中國就業市場性別歧視》的研究報告。昨日未能入境香港之後，羅斯無奈決定改於14日至位在紐約的聯合國總部發表這份報告。

「人權觀察」組織創設於西元1978年，主要任務就是根據聯合國《世界人權宣言》，對各個國家、地區進行人權狀況的評估、研究與報告，並視報告結果提出示警。去年底，中共抨擊美國國會通過《香港人權與民主法案》是「干涉中國內政」，並宣佈制裁數個設於美國的非政府組織或民權機構，其中也包括了「人權觀察」組織，中國外交部還曾抨擊該組織在反送中事件中「表現惡劣」。