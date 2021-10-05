從內湖小燈泡事件，到近日屏東高樹超商女店員遭挖雙眼案，犯嫌思覺失調，竟成無罪開釋的「免死金牌」，精神疾病者涉及刑案，往往都能脫免重罪，甚至無罪，總統蔡英文當年曾在卡片寫下「阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來」告慰小燈泡在天之靈，五年半過去了，台灣社會治安防護網的漏洞，補起來了嗎?

不論是隨機殺人犯，抑或是恐怖情殺案，犯嫌逞一時之快，宣洩憤懣怨懟，親手殘害無辜生命確是不爭的事實，法治國家，嫌犯理應受罰。人同此心，心同此理，犯嫌在案發後憑藉精神鑑定異常，得以全身而退，無疑是在被害者家屬傷口上灑鹽，不僅無法平撫無辜被害者家屬情緒，更無法撫慰被害者嚴重受創的心靈，這是主張反對廢死族群極力捍衛的普世價值。

這些年來，從內湖的「小燈泡」事件、台南湯姆熊隨機殺童案，到八里媽媽嘴咖啡店雙屍命案，主嫌在二、三審均獲判無期徒刑，印證嫌犯稍早臆測：「在台灣殺一、兩個人也不會被判死刑」的揣度果真無誤。死者何辜！生者何堪？家屬憤恨不平，可悲的是，做為維護社會正義最後一道防線，神聖不可侵犯的國家法律，竟然也伴隨社會風向翩然起舞，公然為政治服務，司法淪落至此地步，遑論社會公平正義？

亂世重典都還不見得能遏阻犯罪，更何況縱放輕判？殺人償命，天經地義，唯有嚴刑峻罰，速審速結，才能遏阻社會暴戾之氣的歪風持續橫行蔓延，否則，這個社會難不保還會再醞釀下一個隨機殺人犯，您我都有可能成為下一位受害者。

縱放輕判如何遏阻犯罪？

同屬「國際兩公約」的美、日兩國，法治先進觀念遠勝台灣，目前仍照樣執行死刑，法治及守法精神還有落差的台灣社會，究竟憑哪一點領先美日，不判死刑或不執行死刑？

台灣已經很久不曾執行過死刑，即便是三審死刑定讞，加害人也都不會被立即槍決伏法，特別是主張「廢死」的民進黨2016年520重返執政後，呼應廢死聯盟訴求主張，加上甘為民進黨護衛側翼的時代力量，推波助瀾，司法俯仰聖意，觀風測向，「死刑0槍決」，此無異是以行政力量干預司法審判的「變相緩死」，戕害司法威信，莫此為甚！

深究殺人犯罪者背後的心理，往往是著眼於個人恩怨情仇，認為這個世界虧欠了他，或冀求對整個國家社會的報復，殺人者濫殺無辜，對不起往生者寶貴的性命，無法取得死傷者家屬的諒解，以殺人者個人的「心病」，推卸給這個社會弊端叢生，犯後在獄中再以虔誠受洗、懺悔皈依、抄寫誦經祈禱等種種行徑洗心革面，企圖扭轉社會觀感，取得被害家屬原諒，甚至於左右法曹審判方向，這根本就是倒果為因，混淆視聽，此無異於唐宋八大家歐陽修在《縱囚論》中所謂「上下交相賊」，犯嫌與法曹彼此揣測，相互臆度，人心不古，實不足為取。

台灣社會反對廢死的民意始終居高不下，根據中正大學犯罪研究中心在2016年7月發表的調查顯示，高達90.6%的民眾反對廢死。截至目前，全國仍有多達40多名定讞死刑犯尚未執行，其中，入監時間最長已逾30年，至今仍未執行槍決。

面對死刑議題，監察院長陳菊曾說，「生命只有一次，必須用慎重的態度執行死刑，我們都在尋求社會的共識」。殊不知，被害人生命也只有一次，絕大多數人民反對廢死，死刑不可偏廢，這才是當下台灣社會的高度共識。

屏東高樹超商挖女店員雙眼的犯嫌，以及近日一審獲判無罪的屏東內埔以亂棒打死鄰居的犯嫌都因思覺失調，儼然成會社會治安的不定時炸彈。當初選擇原諒，後來要求法曹判凶嫌死刑的小燈泡媽媽王婉諭，如今躋身國會殿堂，亟待研擬適性法條，嚴予規範思覺失調犯嫌，建構嚴密的社會安全防護網，期能讓亡者靈安，生者心安，讓每個人都能享有免於恐懼的活在當下，至所企盼。