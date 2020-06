美國眾議院外交事務委員會共和黨議員針對武漢肺炎病毒起源及爆發過程公佈階段性初步調查報告,內容詳列自2019年12月底以來武漢肺炎疫情的重要事件,呼籲對中共和世界衞生組織共謀隱瞞武漢肺炎疫情的行徑展開國際調查,並要求世衛祕書長譚德塞請辭接受調查。

將來歴史上一定會記載譚德塞就是無德無能、失職又失能的代名詞。要求譚德塞轉為污點證人,誠實供出中共如何收買他,和如何要求他隱瞞武漢肺炎的事實真相。

美國眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾(Rep. Michael McCaul, R-TX)在日前發表的《少數黨中期報告:關於Covid-19全球大流行的起源,包括中國共產黨與世界衞生組織的角色》(The Interim Minority Report on Origins of COVID-19 Global Pandemic including the Roles of the CCP and WHO)中表示:「幾個月來的調查清晰發現:中國共產黨對於武漢肺炎病毒,特別是在疫情爆發初期時的掩蓋,讓原本可能是一場地方流行病轉變為一場全球大流行」。

這原本是一場可以避免的戰爭!

隱匿疫情配合中共演出

報告指出:「毫無疑問,中國共產黨在此次疫情中積極掩蓋事實真相,目的在混淆數據、隱藏公共衛生信息,並打壓試圖發出警告的醫生和記者。」

世界衞生組織祕書長譚德塞一路走來完全配合中共演出,世界各國在初期都天真的相信世界衞生組織的說法,並聽從其專業建議,才造成全世界今天的局面,整個事件完全就是請鬼拿藥單;武漢肺炎疫情現在已經造成全世界數十萬人死亡,並且死亡人數仍然持續在增加之中;這原本是一場可以避免的戰爭,譚德塞應即刻引咎辭職,接受國際調查是否觸犯反人類罪,以慰死者在天之內!

這原本是一場可以避免的戰爭!譚德塞欠全世界一個道歉,未來他也絕對不適合再擔任世界衞生組織祕書長。

譚德塞應即刻解除職務,接受反人類罪行調查,應要求他轉為污點證人,將真相公諸於世,以慰死者在天之靈。