現在大家懷念郝柏村，都讚揚當年這個集軍權於一身的人沒有搞「政變」，否則台灣民主政治就不會有今天的局面；軍頭沒有搞「政變」居然值得讚揚，是否笑話？可見郝並非沒有這種想法，而是受制於內在與外在環境，不得不這樣做而已。圖／取自維基共享資源（資料照）

蔣經國總統在1988年1月13日逝世，依照憲法的規定，副總統李登輝立即繼任為新總統。參謀總長郝柏村率三軍總司令向李登輝宣誓效忠。他發表談話時，哽咽含淚，他說：「當前我們以實踐經國先生反共復國、推行民主憲政建設為主要職責。奉獻犧牲，保國衛民，是國軍的優良傳統。我們今後以過去擁戴經國先生的赤忱，擁戴李總統登輝先生，服從命令，保衛國土。」

退休記者張作錦說，那時他在紐約《世界日報》工作，看到這個場面，深受感動。待他回台服務，郝柏村已自行政院長退休。有一天，他跟郝說起這件事，郝很安慰而自豪的說，那時他如果想干政，以軍事力量接管台灣，不是做不到的事。但他沒有做，是他生平對中華民國所做最有貢獻的事。現在大家懷念郝柏村，都讚揚當年這個集軍權於一身的人沒有搞「政變」，否則台灣民主政治就不會有今天的局面。

軍頭沒有搞「政變」居然值得讚揚，是否笑話？可見郝並非沒有這種想法，而是受制於內在與外在環境，不得不這樣做而已。當年如果沒有宋某人在中常會表示異議，以及在野民進黨的制衡與美國政府的關切，李登輝是否能繼任黨主席與總統大位，頗有問題。

前民進黨主席施明德說，郝柏村是「中華民國派」，意指他維護了中華民國的憲政體制。施明德因從事反對運動，被當時執政的國民黨政府關了25年，不管那時郝柏村在什麼職務上，他都應是施明德的「加害人」，但後來兩人成了好朋友。郝柏村曾公開讚揚施明德，他率領「百萬紅衫軍」倒扁，但沒有攻進總統府。這難道是郝某肯定施某的主要理由？否則郝怎麼會公開肯定這位國民黨眼中的「叛亂份子」？畢竟「敵人的敵人」就是同志。

張作錦還說，中華民國與日本浴血奮戰八年，以千萬軍民生命的犧牲和無數財產損失的代價，贏得最後勝利，臻國家於世界五強之一，那自然是「巔峰」時期；但不旋踵，僅5年的時間，卻倉皇辭廟，敗退台灣，那自然是跌到「谷底」。如此巨大的落差，原因何在？當時的國家領導人蔣介石，自應是最有責任也是最合適的解釋人。

貪腐無能蔣介石從巔峰跌到谷底

當年如果沒有美英澳各國與蘇聯參戰，中華民國如何戰勝日本？當年美軍是節節推進，最後逼迫日本投降，只有中華民國老是窩在大陸西南一隅，只能免強防守僅剩邊陲之地，沒有能力反攻，最後終於坐等「勝利」從天而降，所謂「世界五強之一」，不過維持幾年時間而已。因為許多高官與將官在光復地區巧取豪奪，吃相很難看，在北越與台灣接管地區，也都發生因為官員貪腐而引起抗暴的事件，這是國民黨最後輸給共產黨的主因。

郝某的「從巔峰到谷底的5年」，單從蔣介石日記能找到真相嗎？無非將責任都推給美國、蘇聯與中共，老蔣自己都沒有責任，以致逃到台灣後，他還有臉再當總統，並做到死為止，然後再傳給其兒子，其行為與中國皇帝無異，也充分證明為何國民黨會敗給中共的原因。中國人與台灣人都很倒楣，只能承受國共兩黨的欺騙與屠殺，無法像歐洲各國與東南亞等其他地區的人民，在二戰後陸續恢復自由、民主與獨立。

郝某曾回憶說：「蔣總統決定於1965年春反攻大陸，以劉安祺將軍為反攻軍總司令……；或許由於我在金門炮戰中的表現受到肯定，蔣總統選定我擔任笫一個登陸的軍長……；為了保密起見，在澎湖海域進行『騰海演習』……；依據中美共同防禦條約的規定，我方未得美國同意不能採取反攻行動……；在美方的反對下，只得以兩棲演習告終。」可見當年老蔣多麼不自量力，老是想挑釁人家，不顧台灣人死活。

還好「中美共同防禦條約」有這麼一條規定，否則台灣全島軍民是否生靈塗炭？與老蔣當年的一意孤行相比，目前蔡總統所為算是「挑釁」嗎？可見真正保衛台灣的不就是是「中美共同防禦條約」嗎？國民黨卻老是瞎掰是老蔣的功勞，臉皮真有夠厚。如果沒有此條約限制，不自量力的老蔣可能將台灣帶向萬劫不復之地，郝某也應該感謝此條約，否則日後能出將入相幹到參謀總掌與行政院長嗎？

老蔣只會叫人家去死，有過怪別人，有功自己攬，生前縱容奴才們到處幫自己立銅像，身後其兒子還幫他蓋舉世無雙的紀念堂。反觀戰功比他顯赫許多的史達林、邱吉爾與麥帥等人，卻沒有幾座銅像。此外，國民黨還將其黨歌當國歌、要求全民唱；還製作有其黨徽的國旗。世上怎麼有如此不要臉的獨裁者與政黨？這樣的軍校與軍隊算是國家的軍校與軍隊嗎？連中共、北韓與北越也沒有這樣，為何只有國民黨這麼做？