1990年蘇聯崩解，愛沙尼亞搶先一步透過選舉，使親愛沙尼亞人占據國會多數，以便在宣布獨立後，推動脫離俄羅斯計畫。愛沙尼亞人的聰明，使這個國家免於像烏克蘭一樣，掉入俄羅斯圈套，失去克里米亞土地。圖／取自愛沙尼亞政府推特

台灣脫離中國，進入全球的關鍵時間，已經來到，除非小英沒有連任成功，讓親中候選人掌握中央政權；其次，國會沒有過半政黨，台灣將進入新1輪的國會戰爭，親美或親中的政策，會陷入衝突情況，台灣政局勢必動盪。

民進黨已經表態，「反滲透法」3讀，在12月31日勢必通過，儘管藍營及紅色媒體哀號怒罵，甚至把這個法案稱為法理台獨，有台商協會甚至還搞起「台商保護法」，但是，台商似乎弄錯地點，真正使台商陷入危險的是中國，這個法應該更適合在中國推動才是，中台經過30年不健康的交往，鑄成大錯，使自己陷入被併吞危機，台灣政府為了確保台商在中國的投資，以及商業行為權利，多次要求中國應該保障台商權利，但是，對一個缺法法治觀念的中國，這種呼籲，根本白費功夫，西進台商被詐欺被關押，案件累積一籮筐，陸委會接受一堆申訴案，但是，能夠著力協助台商仍然有限，台商在中國，表面說是轉錢，還不如說是拿生命拚搏，那麼，為了自己權益，台商應該要求中國拿出方法才是，現在卻反過來，要求台灣政府立法確保，簡直顛倒，說簡單一點，台商如果認為自己可能誤觸台灣國家法網，打包行旅，回歸台灣才是正辦，夾在中國和台灣之間的台商，心情兩難，可以理解，但是，國內外局勢抗中情勢如此，台商唯有痛下決心選擇歸宿，這種選擇沒有是非的問題，如果認為自己的生活更適合在紅色中國土地，那麼直接歸化中國，無須當一個兩面不討好的商人。

中台交流立足點不平等

過去，我的專欄已經多次提出，中台交流存在不平等的風險，中國是國家，卻貶低中華民國，中國提出「反分裂法」後10年，台灣的「反滲透法」姍姍來遲，「中共代理人法」也因為藍營阻擋，胎死腹中，經過8年馬政府「開大門不顧厝」，國安單位統計，已經入侵台灣的紅色特務，超過5,000人，這還不包含兩邊跑的台商，以及「在地協助者」，台灣很可能透過選舉，被中共在台代理人掌握政權，這樣的危機，在這次大選特別明顯，這也是多數人亡國感上升的主因。

重新檢討中台交流，以及國家定位，時間已經迫在眉睫，那麼暫時砍斷經貿以外的交流，這也是台灣必需的選項，就好像目前美中關係，文化，科技，旅行交流，先逐漸中斷，避免美國人變成人質危機，最後就剩下商貿的全面脫鉤，這是美國的盤算，當然，走到這一步的前提是，中國是否在經濟下行壓力下，走回民主軌道，這也是全世界正在觀察的焦點。

美中兩國，都有可能走向民主和獨裁政權脫鉤的盤算，那麼作為美國親密戰友，台灣當然也必須有反共決心，如果民進黨能夠順利連續執政，下一步應該加緊推動「歸化法」。

1990年，蘇聯崩解後，愛沙尼亞搶先一步透過選舉，使親愛沙尼亞人占據國會多數，以便在宣布獨立後，推動脫離俄羅斯計畫，愛沙尼亞人的聰明，使這個國家免於像烏克蘭一樣，掉入俄羅斯圈套，失去克里米亞土地。

通常，位於帝國邊緣的國家，必須認清楚自己的狀況，如果愛沙尼亞沒有推行自己的語言，取消俄語為國語，並且要求親俄人士自我選擇歸化，以確認所有居住愛沙尼亞的人民，都熱愛這個國家，沒有這些政策的話，今天不會有愛沙尼亞的安定和繁榮。反過來看，烏克蘭卻遲到一步，當烏克蘭發現沒有砍斷俄羅斯「黨國遺緒」，造成大俄羅斯主義復活，下場是克里米亞半島分裂，2014年被俄羅斯特務滲透，透過非法的公投，使克里米亞獨立後，被俄國強行併吞，愛烏兩國，地理位置皆在帝國邊緣，愛沙尼亞的智慧政策，走出了和克里米亞完全不同的命運。

民進黨在選前，必須通過「反滲透法」，不只是修補「國安五法」的漏洞，建立國家安全體制，另外當然也有選票考量，民進黨政府執政近4年，改革年金，引起退休人員憤怒，選票丟掉100萬票，雖然經濟成長得到貿易戰爭挹注，台商回流，數字漂亮，但是，無法阻擋8年馬政府開放下的紅色入侵惡果，保護台灣不力，已經造成台派團體不滿。另外，政府刻意阻止東京奧運正名運動，又激怒一批喜樂島人士，可以說是和台派為敵。為了選票，雖然整合賴清德為副總統，企圖消彌台派怒火，但是，關係台灣安全的法案，如果還被阻擋，那麼不只是小黨出走而已，很多台派可能無法投票，甚至會使民進黨政黨票被小黨瓜分，這也是這個法案必須過關的理由。當然，對藍營來說，通過「反滲透法」，許多遊走中台的政客，勢必步步小心，例如，邱毅和吳斯懷們，藍營當然也清楚，一但法案過關，小英連任就成了定局，所以藍營當然努力阻擋了。不只藍營，國台辦安插在台灣的紅色特務，將直接面對這個法案的威力，相信選舉過後，台灣偏遠海邊，「坐桶子」偷渡回中國的人一定會增加。

「反滲透法」還不至於讓台灣3級跳，進入法理台獨，但是，至少可以讓紅色代理人和紅色媒體稍稍得到管控，此法一旦通過，對於個人商業和旅遊方面，政府也必須發出紅色警告，使民眾明白，自己進出中國，自己要小心，不要變成中共肉票，或被中共掐住脖子，被迫擔任匪諜的時候，才來申訴哇哇叫。