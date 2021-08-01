東京奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋／王齊麟在金牌戰擊敗中國劉雨辰／李俊慧，拿下羽球男雙的金牌，扁今在微微笑廣播網《有夢上水》節目邀請前交通部長林佳龍與談分享感想。

實在有夠爽！扁說，本次奧運咱再奪金，台(灣)中(國)之戰、台灣中國「一邊一國，台灣贏過中國」，實在有夠歡喜、興奮。很多人的心情一定和咱同款。

林佳龍說，確實！咱台灣的國手為國爭光，這些經過奮鬥的過程，大家休戚與共，如同咱在球場上同款。這嘛是咱台灣作為一個國家咱共同的光榮、也是共同的苦難交織而成的台灣意識。他續說，咱在運動場上能得金牌，大家心情可說一吐怨氣，大家與有榮焉…

「羽球VS.飛彈」對岸中國用飛彈對付咱台灣。扁有所感地說，(昨晚金牌戰)咱用羽毛球打敗中國，這是其歡喜的感想所在。

扁並在節目說，咱的夢就是早日走出疫情正常生活、咱的夢就是要讓咱台灣早日成為新而獨立的國家、咱的夢就是奧運比賽能再多獲金牌，這是咱大家共同的夢。

東京奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋／王齊麟擊敗中國奪金牌，這是台灣在奧林匹克史上第一次獲得球類的金牌。奧運頒獎台上升起的台灣「中華奧會會旗」引發討論，扁今稍早前在扁擔物語PO文；「東奧羽球麟洋配，為台灣奪下第二金，看在台灣國民眼裡，不只感動更是激動，頒獎典禮升起旗幟，很清楚告訴全世界，台灣中國一邊一國而且是台灣打敗中國，接下來2024巴黎奧運，不只在奪牌爭金，更要爭台灣正名」。

正國會領導人、前交通部長林佳龍因大魯閣號事件負起政治責任辭職。扁專訪林佳龍，從其台大學生參與社團覺民會、大陸社到野百合學運談起，隨後學者從政包含台中市長任內驕傲與遺憾，回顧「三個第三、三個第一、大台中123」。最後再談為太魯閣號車禍辭職的部長背影；捐贈負壓隔離艙與C-Tech 科技防疫網。

林佳龍會後參訪石川廣播故事館並在微微笑廣播網《火線人物》看板寫上「以人為本 與民同行」。完整內容上網微微笑廣播網影音。

※另值一提的是，與紀政同為東奧正名公投積極奔走的陳永興醫師也以影音分享「看東京奧運談體育改革」

陳永興說，在電視轉播上看世界各國的選手，在東京奧運比賽的鏡頭，尤其是有台灣選手出戰的時候，國人的關心和為選手加油打氣的心情，總是令人感動和熱血沸騰。我們看到許多台灣選手，盡了最大努力為台灣爭光，不僅是他們個人的運動生涯最光榮的時刻，也是凝聚了國人情感和光榮感最動人的畫面。但是如果看到選手上台領獎的時候，別的國家升起來國旗和演唱的國歌，而代表台灣選手升起來的不是國旗，演唱的也不是國歌，甚至被稱呼的隊名叫做「chinese Taipei」，就不禁感慨萬千！

我們的國家何時能正名台灣？我們的中華奧委會和體育署及各單項運動委員會長期來累積了很多弊端，難道不需要大大的改革嗎？…..奧運結束後是否該徹底檢討…….，我們拭目以待也衷心盼望！

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