突然間，在吳亦凡被關押後，整肅藝人風波再起，中國藝人人人自危，中共整肅趙薇之後，26日，趙薇所有作品全網下架，好像這個人不曾存在過，傳說趙薇早有預感，先一步跑路法國，這個消息尚無法證實，網路已經傳出：將被整肅藝人包括李連杰在內，還有三位台灣大咖藝人，在中國走紅的林心如，早一步關掉上海工作室，這些藝人最大特點就是「手持外國護照」，大賺人民幣，就連愛國歌曲唱到破音的成龍，也是外國人，有人稱這次整肅是文革再起，比較正確說法是：排外的義和團行動，加上反資本主義運動。

這是習近平在喊出建立均富社會，大搶富人錢之後，再次發動的戰役，8月29日，黨媒同時刊登一篇評論：一場深刻的改革運動正在開啟，文中大力抨擊文化、演藝、經濟、商業，甚至遊戲產業完全爛透，需要全面整肅。

其實，暴雨之前早有徵兆，而非事出突然，知情人士說：趙薇是藝人也是商人，走紅後嫁給黃有龍，開始涉足商業，與馬雲過從甚密，是被整肅主要原因，而左派媒體則在趙薇頭上，冠上美國企圖「和平演變中國」的旗手，這個罪名可就大了，與趙薇一起被整肅的是名嘴高曉松，高曉松雙親都在清華當教授，家學淵源，是新生代的知識精英，高曉松在馬雲支持下，弄了一個「曉松奇談」節目，擁有不少閱聽者粉絲，在習近平出手整頓網路視頻財經節目時，高曉松成了第一號被整肅對象，原因很簡單，高曉松的談話節目，雖然不涉及財經股市波動，卻說出很多歷史真相，這些真相剛好和中共洗腦人民內容大相逕庭，使中共顏面盡失，例如談蔣介石，高曉松認為真正抗日是蔣介石，暗示毛澤東根本沒有抗日，高曉松說：美國是最尊重軍人的國家，句句真實，卻顛覆認知，得罪當道，老共知道：如果真相越來越多，拆穿老共從毛澤東以來的謊言治國，習近平的統治會更困難，甚至長期被欺騙的老百姓，也會站起來造反。

得罪當道遭到整肅

另一個被馬雲牽連，遭到整肅的黨官周江勇，來頭更大，周是杭州市委書記，習近平的之江新軍要角，周江勇下白條，向銀行借五億，再用五億人民幣投資馬雲「螞蟻金服」，事件曝光後，周江勇終於下台，這一波大整肅行動，不只是政法系統全面清洗，只要涉及馬雲，就算自己人也逃不過。

馬雲從雲端跌落，被黨媒以「十宗罪」追緝，其實，這十宗罪在網路時代，每個國家都在面臨，尤其是疫情影響人與人接觸，網路購物變成常態，至於十宗罪裡面加大貧富差距，實體商業蕭條，壟斷，問題早就存在，打擊馬雲、騰訊，是否就能扭轉現狀，還很難說，中共認為馬雲的崛起，帶來中國經濟極大毀滅，或許是打土豪，分財產的欲加之罪而已。

習近平對新創企業的監管，範圍越來越大，從網路擴大到補教業，美容業，甚至遊戲產業，規定未成年人一天只能一小時遊戲，被嘲諷規定很離譜，難道公安要每天上門檢查嗎？美國彭博新聞在9月1日的評論說：「習近平親手扼殺中國經濟，尤其是逼迫優秀人才進入缺乏競爭力的國企，新創產業勢必凋零，這是經濟走回頭路」。

中共的毛左團體對習近平的左轉大加讚美，相對的外資離開中國腳步會更快。

中共擔心年輕人「躺平運動」散播，為了拉近貧富差距，打壓有錢人，逼迫有錢人捐款，是否能帶來共同富裕，還很難說，但是嚴查帳戶十萬以上存款，恐怕會讓中國年輕人更不想拼命賺錢，躺平運動更難制止，習近平的第二次革命動作搞很大，結果如何值得觀察。



作者指出，中共認為馬雲的崛起，帶來中國經濟極大毀滅，或許是打土豪，分財產的欲加之罪而已。圖／螞蟻集團，擷自公視新聞影片