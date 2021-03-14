1975夏天黃信介、康寧祥等「黨外」運動前輩創刊《台灣政論》雜誌，當時我還是一個大學生，因熱切關心政治時局，每期必讀。《台灣政論》辦了五期就遭中國國民黨當局查禁，進而遭停刊。惹禍的文章就是一篇由海外政治學者邱垂亮教授執筆的〈兩種心向〉（敘述他和一位來自中國的柳教授的對話）。由於此文被扣上「煽動叛亂」的大帽子，所以「邱垂亮」的名字給我印象極為深刻！也對這樣關心台灣的海外學人深感敬意！

我萬萬沒想到五年後，我擔任康寧祥主辦的《八十年代》雜誌的執行編輯，參與「黨外」民主運動，而與黑名單解禁回台的邱垂亮老師開始見面結識。他當然是我的老師輩，但平易近人、愛開玩笑的他，則把我們後生晚輩當朋友。

2000年民進黨執政後，邱老師更常回台，我們見面的機會更多，更加讓我感受他幽默風趣、愛開玩笑的性格，與我臭味相投。

邱教授在海外替台灣發聲，為澳洲與台灣關係鋪路牽線，在海內外不斷為文，為台灣的民主自由呼號，啟蒙大眾。在台灣的民主運動路上，他是一位堅毅的勇士！一位「個子不高」的巨人。他這些貢獻，論列者很多，我就不多言。



2019年5月10日邱垂亮教授回台與大家餐敘。圖／李筱峰

容我談談他和我之間的玩笑。這幾年，他每次回台，都會邀請他尊敬的彭明敏教授和我們一些晚輩朋友餐敘。與他吃飯最輕鬆，不只是因為常常由他買單，而且玩笑連篇。我後來自覺白吃白喝太歹勢，偶爾也由我做東。

小英執政的第一任，有很多作為讓我們不甚滿意，有一次聚餐，邱老師說：「小英太柔軟，不行，我們推彭教授出來選總統，我當副總統，筱峰你當競選總幹事」，大家哈哈大笑，都說要全力支持，但邱老師算一算，現場總共10票，不行，算了！又是一陣笑聲。他自稱「老頑童」，真是名不虛傳。誠如吾友賴秀如對他的形容，他是「一個非常睿智又慈祥、幽默的長輩。」

邱垂亮老師去年生病後，病情時好時壞，加以武漢肺炎疫情之故，他無法回台。今年2月3日，他邀集親友、學生組了一個Line的群組，共有49人（他很遺憾還有很多漏網之魚沒參加）。我感覺他組這個群組的用意，好像是要隨時向我們交代什麼，但是在群組中他又流露「老頑童」本色。

在這裡，我摘錄他提到我的幾個玩笑：

2月17日他寫道：

「約2年前，好友聚會，大家對小英不滿，起哄，提名彭教授和我選2020正副總統。李筱峰當競選總幹事。我們一算，可得10票，放棄。前年底韓國瑜旋風橫掃台灣。民調都說小英2020必敗。彭教授等三大老，公開請小英不再競選連任。我讚同，並建議賴清德挑戰小英。賴初選失敗，我和筱峰支持英德配。我出任布里斯班小英後援會會長，辦了一個很大的募款晚會，募了一筆競選經費。她大勝我大喜。她第一任時，我就認定她不會推動我的台獨議程。曾傳話給她，表明支持她的富國強兵政策，但會繼續堅持我的台獨立場。故有此台獨障礙之文。」〔按：是指他當天發表的〈 台獨的障礙──習皇帝、趙少康和小英 〉一文）

3月4日的line，他貼文：

「吹牛：台灣寫短文評論時事的，專業的，金恆煒和司馬文武最好。業餘的NO 1是彭教授，NO2是邱教授，NO3 是李教授〔按：指的是我〕。如理念考量，後面3位比前面2位都好。他們3 位是台灣最好的短文政論家。多年來，心知肚明，李應該NO2，邱NO3，但邱硬拗李是NO3。最近良心發現，邱願承認，李是NO2。心不甘情不願，但必須承認。彭教授的文章，天下無比。」

3月6日適逢我的生日，邱老師更跟我開了一個大玩笑，在line這樣留言：

「在台大，我是答應寫台灣的戰爭與和平，才騙到月琴的。我因此被罵60年。筱峰，你接我NO2，就要寫台灣的戰爭與和平。麻煩你了，🙏」

我以《戰爭與和平》的作者「托爾斯泰」的諧音，立刻回老師一個玩笑：

「我會變成『托爾失態』」。

五天後，3月11日，邱老師在line上留下這句話：

「親朋好友，大家平安！我現在住院，非常虛弱，暫時不回答各位的關心問候。非常感恩！🙏」

兩天後，3月13凌晨，邱老師離開我們！

老師，我們說好你7月要回來台灣的，也說好這次輪到我做東的，您卻跟我開了一個玩笑就走了！讓我淚流滿面，因您的離去而失態！