香港民主派區議員趙柱幫9月2日開始發起網上連署，要求中國當局立即交回12名被拘留在深圳鹽田看守所的香港青年。圖／擷自趙柱幫幫您發聲臉書

12名因參與去年反送中運動被拘捕的香港青年，8月23日疑搭快艇偷渡到台灣，途中被廣東海警拘捕，目前在深圳鹽田看守所拘留超過兩星期。香港區議員及網民分別發起本地及白宮聯署，要求中國立即交回12名被拘留的香港青年，以免他們受酷刑對待並得到公平審訊的基本權利。

據多家香港傳媒報導，12名香港青年一直無法與律師會面，甚至有可能被控最高刑罰為終身監禁的「組織他人偷越國邊境罪」。

支聯會副主席鄒幸彤表示，中國當局經常以控告嚴重罪名向被捕人士逼供，擔心12名港青可能會被迫供，批評港府沒有向當事人及家屬提供協助。

去年開始，陸續有被控最高刑罰監禁10年的暴動罪的年青反送中抗爭者逃離香港，最熱門的地方是最接近香港的台灣。

今年6月30日深夜，由中國全國人大常委會制定的「港版國安法」，透過《基本法》附件三，繞過本地立法程序直接引入香港實施後，加速異議年青人的逃亡潮，前香港眾志創黨主席羅冠聰就在國安法實施前出走到英國。

12名因參與去年反送中運動被拘捕的香港青年，包括8月中被香港警方拘捕、涉嫌觸犯港版國安法的「香港故事」成員李宇軒，8月23日疑搭快艇偷渡到台灣，途中被廣東海警拘捕，目前在深圳鹽田看守所拘留超過兩星期。

22歲的公開大學學生張俊富、20歲的無業青年張銘裕以及21歲的香港專業教育學院學生嚴文謙，與另外4名人士被控串謀蓄意傷人、有意圖而射擊和無牌管有槍械或彈藥等罪，原訂星期一（9月7日）出庭應訊。

控方表示，香港警方之前接獲中國當局通知，3名被告在香港水域外、中國水域內被拘捕，當時他們正在一艘快艇上，控方申請對3人發出通緝令，並撤銷3人擔保。

民主派沙田區議員趙柱幫表示，鑑於中國司法系統不公，黑獄冤案屢見不鮮，9月2日發起香港本地網上聯署，目標有10萬人參與，要求中國立即交回12名被拘留的香港青年，以免他們受酷刑對待並得到公平審訊的基本權利。另有網民發起白宮聯署，要求中國當局立即釋放12名被拘留的香港青年。

趙柱幫接受美國之音訪問表示，截止香港時間星期二（9月8日）早上11時，有超過4萬人參與香港本地聯署，要求港府盡快向公眾交代12名被捕港人的身份、涉及罪名、扣留情況及人身安全的問題，並要求港府盡快向中國提出交回被扣留的12名香港公民，並必須確保他們享有《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》中的保障，包括基本人權、人道待遇、免受酷刑、會見律師、公平審訊權等。

趙柱幫表示，中國境內司法系統經常出現任意拘留等情況，擔心被拘留的港人得不到應有的人權及人身安全，甚至可能有黑獄冤案。

趙柱幫認為，港版國安法實施超過兩個月，引發香港政治難民潮，尤其最近是否有三權分立的爭議，反映香港的行政主導不斷侵犯司法系統，令被捕的抗爭者更擔心得不到公平審訊。

趙柱幫表示，被中國當局拘捕的12名香港青年，相關的資訊主要由親中傳媒率先披露，包括《文匯報》、《大公報》、香港《星島日報》等，他認為是中國當局企圖阻嚇年青抗爭者逃離香港，甚至企圖引發寒蟬效應。

趙柱幫說：「我覺得香港人要認清事實，就是因為我們現在身處一個政治旋渦，其實是很嚴峻的一個環境，同時其實香港是在全球民主陣營裡面，我們是最直接對抗一個中共的，即是一個共產黨的體制，是全球第二大的經濟體系，所以其實香港人真的走在民主對抗極權的最前線，所以我覺得香港人要做好一個心理準備。」

趙柱幫在聯署公開信表示，12名港人目前在深圳鹽田看守所拘留，有家屬已接獲通知，並正尋求是否可聘用中國境內律師協助。根據中國《刑法》第322條「偷越國（邊）境罪」，案情嚴重才會構成犯罪，可處以一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金；案情輕微則處以行政處罰。

據多家香港傳媒報導，被中國當局拘捕的12名港人包括11男1女，年齡介乎16至30歲，當中有5人是學生，包括兩名香港大學以及香港公開大學學生。