如果「論文門」今年（2020）夏天尚未水落石出，建議 NATPA 在暑期年會舉辦「論文門」辯論會，正、反二方秉持學術良心良能，僅就蔡英文的論文、證書有無，舉證辯論，共同重立協會名聲。圖／取自李中志臉書

此文〈公開勸諫「北美洲台灣人教授協會」領導人士〉，由「北美洲台灣人教授協會」（以下簡稱 NATPA）曾經擔任過總會會長，分會會長，總會理事會理事，以及今、昔會員11人連署發表。要點如下：

一、事由

去年10月14四日 NATPA Board 發表〈北美洲台灣人教授協會對蔡英文總統博士學位與論文爭議的立場與聲明〉。這個立場聲明，主要內容一方面替蔡英文辯護說，她的博士學位和博士論文都是真的﹐一方面指責林環牆教授，說他指出蔡英文總統沒有博士論文，是在抹黑蔡英文總統。 我們覺得有必要追問真象。

二、聲明要旨

（一）我們維護 NATPA 創會會長故廖述宗教授的學術倫理宗旨，和堅持誠信正義的領導精神；

（二）我們唾棄一切蔡英文個人為學位、證件真偽，企圖操縱台灣人民認知空間的玩世行為；

（三）我們期待 NATPA 領導人士，莫再私心自用，假 NATPA 之名，發佈偏頗言詞。

堅守誠信正義與普世價值

三、期望和要求

「北美洲台灣人教授協會」於 1980 年因美麗島事件創立。創會會長故廖述宗教授曾於 1990 年參加前總統李登輝主持的國是會議。在會中，廖教授建議「取消國會、民選總統」。但他的建議被取消，他即憤然拒絕繼續參加會議。幸而大會改變決定遵從他的建議，促成國民黨威權統治的勢微改變，導致 1996 年總統直選。此一毫不妥協的精神，立下 NATPA 對台灣民主進展的領導地位。24年後的今日，NATPA 的現任領導團隊，竟然開倒車，依附蔡政府，盲目背書蔡英文個人的「國王的新衣」— 世人從未親眼目睹的蔡英文博士學位論文和證書。

如今，蔡英文總統已經高票當選連任。我們本著知識份子良知，繼續追問「論文門」疑案。我們的質問，仍然在於堅守誠信正義與普世價值。

• 因此，我們要繼續質問二個問題：

(一) NATPA 李中志教授去年 6 月在他的臉書，提前蔡英文本人一個月，二人都出示同式完全不合 University of London 畢業證書產製室規定的「蔡英文博士畢業證書」影本。現在外傳該影本來自 2018 年 NATPA 研究獎得主施芳瓏。理事會 2019 年10 月發表〈NATPA 立場聲明〉之前，有無質問 2018 年頒獎人前會長李中志，該影本是誰給他，是誰要他發表的？

(二) NATPA 是否願意接受我們的觀點：「論文門」危害台灣學術界信譽，重創民間和諧，肇因全始自蔡英文本人？

• 因此，我們建議 NATPA 舉辦公開辯論：

如果「論文門」今年 (2020) 夏天尚未水落石出，我們建議 NATPA 在暑期年會舉辦「論文門」辯論會，正、反二方秉持學術良心良能，僅就蔡英文的論文、證書有無，舉證辯論，共同重立協會名聲。

• 因此，我們要向領導者進一言：

「如果想知道一個人真實的品格，讓他擁有權力就知道。林肯之所以被人稱道，是他幾乎擁有絕對的權力，但除了慈悲為懷、博施濟眾以外，他從未濫用職權。」— Robert G. Ingersoll (1833 - 1899)

領導者濫用職權，並執意從事欺騙行為，誤導年輕學子行為準則，敗壞社會價值，最是令人憂心。

• 因為我們堅信：

如若作假的總統永遠作假，質疑的人民永遠質疑，如此對立心態，絕非台灣未來之福。 NATPA 更不應該是助長此一對立因子的運作協會。

• 我們的主要參考資料：

林環牆教授獨立調查 — 本著教授 / 學者求真和研討事實的精神，林環牆教授花了半年多的時間和私人費用，遠赴倫敦 LSE 圖書館調查，整理出以下對蔡英文論文的調查結果：

08/2019 中文版 PDF

10/2019 英文版 PDF

江永芳教授《民報》【專文】評論北美洲台灣人教授協會對蔡英文總統「博士論文爭議」的聲明— 並回答王泰澤教授

聲明連署人（以姓名筆畫為序）

王泰澤（永久會員）、王瑞華（會員，前總會理事、分會會長）、江永芳（前總會會長）、吳耿志（前分會會長）、林維熊（會員）、林環牆（前總會會長）、凃瑞峰（前總會理事）、曹永愷（會員）、楊英佑（會員，前總會理事、分會會長）、賴芳雄（前分會會長）、謝淑媛（永久會員）//