辜先生老驥伏櫪，96歲心心念念的是有一部屬於台灣人的憲法。總統府發言人張惇涵僅表示，我們充分了解辜寬敏資政長年的主張，也尊重他的決定。鍾佳濱更大言不慚：「身為憲政機關的一份子……總統就職時宣示我願恪遵憲法……總統作為國家元首就要捍衛這部憲法」心痛！辜老一生心血，本土政權終於全面執政，仍擁抱專制體制遺留下的法統。蔡總統想當逃難政權的元首？不想立志作為堂堂台灣共和國的元首？

台灣制憲基金會董事長辜寬敏語帶哽咽問蔡總統：「多少人支持民進黨？作為一個正常國家是台灣共識，妳看不到嗎？還要騙台灣人？」制憲基金會長年推動正常國家制憲訴求，但蔡政府至今聽不到任何意見。想以公投請總統推動制憲，提案又遭否決。辜寬敏表示蔡政府不作為，只有辭去總統府資政並放棄民進黨員身分。

國內外時機漸成熟，政府對外發言還是曖昧

制憲基金會近日就「台灣認同、國家正常發展與制憲議題」作民調，78％民眾支持台灣成為正常國家，65％認為應以「台灣」為名加入聯合國，55％認為應制定新憲法。國內民意已成熟；而國際社會也都以Taiwan稱呼我國，眼見國內外環境對台灣越來越有利，台灣政府卻劃地自囿，自己對外發言仍曖昧不明，國家方向不明，當然跨不出步伐。

台灣要拿掉中華民國神話，這國王的新衣，成為真正的台灣，看來阻礙是在自身。

制憲不作，修憲不動，漠視民意對國家正常化的期待

若制憲艱難，那麼修憲呢？僅談十八歲公民權的部分？避開國家體制的改造？只要選票，不要國家正常化。年初民進黨黨團總召柯建陵強調修憲工程春節後啟動，絕不走極端。是不走極端？還是鴕鳥心態？全面執政應正視兩岸分治的事實！李登輝任內主導八次國是會議，六次修憲，為二十一世紀的台灣奠定民主基石。遺憾在國家定位上雖提出兩國論，但其任內仍未竟其志，故晚年推動第二次民主改革，為國家正常化奔走。

至今台灣已十六年未修憲，開春立法院表示即將在本會期啟動修憲工程，正國會立委雖自去年十月起，召開公聽會，提出「法理台獨」的修憲案，包括刪除「國家統一」、「固有疆域」等字眼，並明定推動實質廢省，刪除省級機構相關條文、及國歌、國旗修正案。但令人沮喪，目前不是主動撤回，就是被退回程序委員會擱置，連修憲都只聞樓梯響，正名制憲更不用說。壟斷本土，卻始終擁抱黨國體制，漠視深綠基本盤選民，今辜先生放棄民進黨籍，希望有更多民意向政府展現台灣國家正常化的要求！

國家體制的建立，是總統無法迴避的責任

然綠委撤案還表示：「修憲門檻極高，若沒共識，討論半天也沒意義。」執政黨內從上到下，一直存在自廢武功的失敗主義論調？立法院黨團總召柯建銘受訪：修憲應由總統主導，涉及國家政府體制的建立，這是總統無法迴避的責任，總統也不會迴避，要尊重由總統主導。

既表示民進黨是執政黨，要主導國會修憲，卻又強調修憲工程春節後啟動，絕不走極端。難道面對嚴肅的國家體制問題，能兩面討好？「中華民國台灣」或許不極端，但又它是個什麼樣的國家體制？全面執政始終不願正視國家定位的認同問題？不願面對聯大2758號決議案，正視自己的國名？長此以往是蹉跎時機，焉能維護國家尊嚴與利益？

總統矢志成為適格國家的領導人，才能維護國家尊嚴

新憲才能彰顯台灣人民自決的權利，與作為國家主人的尊嚴，推動憲政運動走入草根，強調以全民的新憲取代兩岸分治的事實，才是邁向正常國家的根本之道。

總統矢志成為適格國家的領導人，才可能具展現國家尊嚴並維護國家利益！辜先生之悲憤，總統請想想！

效法登輝先生戮力推動台灣民主化，真正改變國家體質，才能成為典範。經濟再好，也無法留名青史。



2021.5.1推動以台灣之名加入聯合國《台灣入聯 正常國家》（The Voice of Taiwanese） 國際記者會合照。圖／擷自台灣制憲基金會臉書