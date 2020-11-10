台灣不會亡國。台灣能否成為亞洲的以色列，堅強法理主權獨立存在？應該是小英總統和全體台灣人的終極關懷、必須面對、解決的懸命問題。圖／總統府

前言：3個月前入院開刀，之前，寫了幾篇有關中國超穩定政治制度的文章。昨天（2020/11/09）出院回家，今晨打開電腦，發覺有2篇稿沒登。感覺論點還好。故陸續在此刊出。

朋友問，你最近文章說，中國專制政治牢不可破，台灣一定是中國的一部份。你是不是說台灣一定亡國？

No，我當然沒說台灣會亡國。我說的是，中國專制帝國2千多年，根深蒂固，不是不能但很難民主現代化。蔡英文總統的中華民國台灣民主國度，可以守護台灣的實質獨立主權一段時間，但不能長治久安、永續發展，更不能法理主權獨立，成為世界各國承認的主權完整國家。也即，不能國家正常化。

這是我論述重點。其他我的說法滿亂的，有說不清、理還亂、甚至矛盾的地方。至於歷史時空的分段說法，純屬臆測，僅供參考。

我說，蔡英文總統的中華民國台灣現狀，可以維持50年、100年，中共專制政權可能維持100年、2百年，都是臆測的話。很多變數我沒納入考量。當然，反面臆測，台灣蔡總統的現狀可以維持更久，習皇帝的中國帝國可能更快崩潰。

我的臆測是根據幾個重要關鍵變數，那是我的合理推測。

根據近年權威學者的理論說詞，Samuel Huntington 的第三波民主化和文明衝突，Francis Fukuyama的歷史終結論，到最近James Bradley的中國海市蜃樓之說，在中國專制政治必然崩滅和台灣民主必然長存之間，能作的理論推測，變數、結論之多，豈止多如牛毛、堆積如山、千變萬化。

我作的是「教學過的猜測（educated guess）。希望是「很好的教學過的猜測（well educated guess）。

公投制憲、國家正常化無可廻避

台灣的國家獨立生存，不能依賴專制中國的強弱盛衰，喜怒哀樂，必須依賴自己，然後依賴美國為首的民主國家。台灣要活命，就要成為亞洲的以色列，勵精圖治，富國強兵，鞏固民主，發展與美國為首的民主國家的戰略夥伴關係。還有，台灣國家正常化，經過公投制憲正名，把中華民國台灣變成名正言順的台灣共和國，應該也是避免不掉的艱鉅工程。

蔡英文總統現實主義不做正名工作，只成功維持中華民國台灣的實質主權獨立。她不做的國家正常化工作，當然千辛萬難，卻絕對是她的繼承人，50年、100年內逃不掉的命運任務。

1964彭明敏教授發表〈台灣人民自救運動宣言〉，奠定他是台灣獨立之父的歷史定位。剛辭世的李登輝總統則是台灣民主之父、民主先生。1999年他還宣布台灣和中國是「特殊的國與國關係」，此論必留名青史。陳水扁總統繼承李總統，宣揚「一邊一國」，挑釁中國，觸怒美國，一樣會被歷史記住。馬英九總統虛擬的「九二共識」、「一中各表」，也讓他維護了在台灣的中華民國的實質主權。他認為那是他的豐功偉績，可以留名中國史冊。

請問小英總統，比起妳的三位前任總統，妳認為妳也成功維護了中華民國台灣的實質主權獨立，是妳的豐功偉業，可以留名青史？這個定位問題，妳現在問已經太遲，三年後再問必成歷史陳跡。

如是比較馬總統和蔡總統的豐功偉業、歷史定位，情何以堪。我罪過！罪過！

我看到的時空前途，台灣不會亡國。台灣能否成為亞洲的以色列，堅強法理主權獨立存在？則是大哉問，應該是小英總統和全體台灣人的終極關懷、必須面對、解決的懸命問題。



作者認為，台灣的國家獨立生存，不能依賴專制中國的強弱盛衰，喜怒哀樂，必須依賴自己，然後依賴美國為首的民主國家。圖／擷自總統府flickr