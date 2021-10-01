作者指出，從歷史角度來看，國民黨人根本沒有參加1911年的辛亥革命，因為國民黨這個名稱是1919年才有，1928年國民黨將所有國家圖騰改為國民黨的，如國旗與國歌與原本阿歐西不同。示意圖／擷自總統府flickr

因應高雄市議會新會期開議，陳其邁市長9月30日按例拜訪藍綠黨團，國民黨黨團總召童燕珍告訴市長：「接下來國慶就要到了， 希望能看見國旗飄揚在高雄市 。」

妳嘛幫幫忙，自己黨主席寫回信給習近平的時候不敢寫「民國」， 10月到了就要花納稅人的錢搞旗海，國民黨選擇性的愛阿歐西，把旗幟當成騙票工具，有台灣心的人都難以忍受，何況那是阿歐西原本的國旗嗎？

阿歐西旗原本五色旗，國歌是卿雲歌，國民黨所謂北伐統一後，竊取人家國名，竄改人家國旗與國歌成今日黨國不分的模樣，實乃天下奇聞，所以喜歡在選舉時拿出來招展，因為黨國一家，豈有此理。

2019年的街景提醒大家，韓國瑜當時為了幫自己總統選舉造勢， 花了2百多萬公帑在高雄四處插滿中華民國旗，嚴重醜化市容，還要繼續亂搞嗎？為何不透過公投重新製作一面真正代表台灣的國旗，且重譜一首真正代表台灣的國歌？

從歷史角度來看，國民黨人根本沒有參加1911年的辛亥革命，因為國民黨這個名稱是1919年才有，1928年國民黨竊國，並將所有國家圖騰改為國民黨的，如國旗與國歌與原本阿歐西不同。當時台灣是日本合法領土，與阿歐西何干？

1947年，高雄曾是國民黨來台軍事統治進而發生228的重災區，老蔣指派屠夫彭孟緝所造成的高雄「 3月大屠殺」，難道大家都忘了嗎？當時高雄中學血流成河，此仇不共戴天。台灣人會喜歡這面醜陋不堪的旗幟代表台灣國家嗎？

如今卻有國民黨民代人想利用雙十慶典，再度將這面象徵屠殺的醜陋旗幟佈滿高雄，這不僅是對歷史的無知，更是對高雄所有受難者及其家屬的不尊重。

台灣人只能說， 你國民黨的光輝十月關台灣人屁事？228才是我們應紀念的國恥日。台灣人迫切需要一面代表台灣的國旗與一首國歌，不要繼續被當「莊孝維」了。