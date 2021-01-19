2020.1.23封城前的武漢華南市場受到警察嚴格看守，不准拍攝或採訪。示意圖／擷自半島電視台影片

總部位於中東的半島電視台（Al Jazeera）獨家公佈的由兩位中國記者在武漢新冠疫情初期拍攝的影片顯示，記者在武漢報導時受到阻撓。半島電視台認為，中國政府本可採取更多措施防止疫情蔓延。

據半島電視台星期一（1月18日）報導，兩位中國記者透過2020年1月19日至22日的拍攝和日記，揭示了武漢在一夜之間發生的變化：從對病毒漠不關心到驚慌失措，醫院也變得人滿為患。

兩位記者試圖在各個醫院和被視為疫情源頭的華南海鮮市場進行拍攝和調查，但他們一次又一次地被警察和保安攔住。

報導說，記者於1月19日抵達武漢時，病毒的嚴重程度尚不清楚，人傳人也尚未得到證實，人們對疫情的反應也因此相對冷淡。他們並未戴口罩，並認為病毒雖比流感嚴重，但卻沒有2002年至2003年間的SARS疫情嚴重。

記者楊軍（化名）在日記中寫道：「我到達時，人們似乎對病毒一點也不害怕或擔心。有些人甚至沒有聽說過它。一位攤販讓我摘下口罩。他說，你明顯是一個過度擔心的外地人。這裡一切都很好。」

由於當局在對病毒起源進行調查，華南海鮮市場當時已被關閉。官員們並未透露疫情可能會很嚴重，這讓市民對此一無所知。

就在春節將至時，政府突然宣布封城，武漢的公共場所都關閉了，民眾也在一夜之間陷入恐慌，幾乎所有人都開始佩戴口罩。但此時為時已晚，因為數十萬武漢人已經在封城前離開武漢，這給了病毒在中國傳播的充足機會。

半島電視台說，在最初的關鍵日子裡，中國政府缺乏溝通和透明度被廣泛視為新冠病毒能夠快速傳播的原因之一。

楊軍（化名）的日記還寫道:「武漢醫護人員不足且缺乏設備，導致許多感染者得不到治療。這是個笑話，醫院隱瞞了真相。」

報導說，影片和日記還揭示了地方當局是如何試圖阻止這些記者工作的，儘管他們為總部位於北京的官方媒體工作，並得到了武漢市媒體事務部門的許可。

楊軍寫道：「我不能自由地報導.....在武漢報導的三天裡，我經常被警察和醫院工作人員攔住。我因此意識到這種病毒有多麼嚴重，報導這個話題有多麼敏感和困難。這完全超出了我的想像。」



採訪的記者指出疫情爆發時，武漢醫護人員不足且缺乏設備，導致許多感染者得不到治療。圖／擷自半島電視台影片

另一名記者陳偉（化名）則在日記中提到，對大流行控制措施的討論，確認感染患者的方案等等，這些都是無法觸及或報導的。

「在中國，沒有人敢說病毒的源頭是從武漢開始的，也沒有人敢說武漢當地政府一開始犯下的錯誤，」陳偉寫道，「關於這場大流行，唯一可以討論的是政府做得怎麼樣，中國人民應該多麼感謝政府。」

新冠疫情現在已經傳播到了世界各個國家。根據約翰·霍普金斯大學的數據，截至目前，全球累計確診病例已超過9500萬例。

陳偉還說，相對而言武漢已經恢復了正常。「這裡的人不再談論病毒了。這就像過去很久的歷史。」

「人們覺得在中國非常幸運和自豪，因為中國是唯一一個控制了病毒的國家，」陳偉說，「這可能不是事實，但這是大多數中國人的感覺。」