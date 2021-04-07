為了新疆、香港、台灣問題槓上美國，王毅找來亞洲五國助陣，還特地把地點搬到廈門，小粉紅很興奮說，「就是向台獨示威」。但是，南韓耍小聰明，不能選邊站，於是，一邊派人到北京，一邊派人到華府，進行美日韓三邊安全會談；菲律賓更妙，外長在北京，但是，老共的漁船民兵卻包圍牛軛島，給菲律賓很難看，杜特蒂跳腳，很顯然中菲友好，是建立在強權恐嚇之下，菲律賓的感覺肯定不好。

老共找人壯膽

印尼近來拿到老共不少貸款，疫苗也靠老共，基礎建設也被老共承包，算是「一帶一路」國家，只好捧場赴會，很可惜，就算南海衝突，印尼只算外圍國家，幫不上忙，為了南海問題，馬來和新加坡雖然赴約，也和老共若即若離，東協國家中，越南最不爽，王毅找人壯膽，越南、泰國缺席，所以五國會議，效果並不大，前幾天，俄羅斯離開中國，隨即表示不會和老共建立軍事同盟，立即打臉習近平。

五國訪問中國，說白了就是壯膽而已，人多好壯膽，演給老美看一下，因此，王毅再一次嗆美國，「這個世界沒有高人一等的國家，世界的事情，也不是由美國說了算，美中可以對話，必須基於平等原則，若要對抗，中國也可以奉陪」，語氣很自滿，其實，王毅這句話，台灣可以全盤拿來套用，中國要求美國給予平等對待，但是，自己卻無法平等對待美國和台灣。老共把台灣、香港、新疆稱為內政，卻故意不談普世人權價值，迫害維吾爾族在先，違反聯合國憲章，這已經不是內政問題，而是國際問題。老共總是以為，「關起門打孩子，是我家的事」，這種觀念實在要不得。1997年之後，香港被國際條約保護，維持半民主，如今卻被稱為歷史文件，國際上都知道，台灣主權是國際問題，不是老共說了算，因為戰後，台灣的殖民地解放，已經被英國提案，列入聯合國文件，老共卻偏偏要說內政問題，用金錢權力逼迫國際跟著他「鸚鵡學語」，因為老共認為，國共內戰還沒有打完，就算國民黨已經下台，政權替換三次，老共依然抓住內政不放，對台灣從來沒有平等協商，只是把台灣視為一個叛亂省分，所以，王毅嗆美國就是自打嘴巴。

中共經濟無法超美

中共已經不可一世，自以為2030年，經濟實力很快就要超越美國，但是，《經濟學人》立即打臉，「中國經濟再五十年，也無法超越美國」，假裝睡覺的人很難叫醒，中共總以為全世界都吃中國飯，自己是全世界火車頭，沒有中共，世界會滅亡，所以禁止世人來砸中國鍋，反過來說，只有中國人有權砸外國的鍋，只要不順中共的意思，就要發動義和團抵制，砸外國品牌的飯碗，問題是，「到底是誰吃了誰的飯？」

根據統計，美中貿易逆差，每年一直維持中國對美國順差五千億美元以上，這也是美中貿易戰爭之所以掀開，川普要加關稅原因，因為，美國幫助中國經濟崛起之後，老美很多藍領工作的工廠，移往中國，失業的美國中產階級增加了，只能到教會排隊，等人施捨，最主要原因就是中國人吃走美國人的飯，而且吃太多，吃飽不打緊，還要把剩菜打包帶走，接著還要放病毒毒害美國，這也是武漢瘟疫以來，美國社會反亞裔情緒升高主因。

美國搶走美國工人飯碗，或許情有可原，因為老美比較懶惰，不願意從事低層工作，這些工作最終流到美國以外國家，這是全球化最普遍的現象，也不是一年或兩年的問題了，最糟糕的是，中共吃了美國飯，嗆了美國人，還要砸了美國鍋，這才令美國人忍無可忍。美金是美國吃飯的傢伙，老共利用企業在美國上市，所謂IPO，每一年，200多家企業從股市帶走數千億美金，發展自己工業科技，並且還利用這些公司，順便偷了美國高科技，現在，老共正在出招，推廣人民幣，準備幹掉美金的國際市場地位，這些行徑整合起來就是「吃美國，嗆美國，砸美國」，老共砸香港，砸了自己對外吸金的鍋，如此霸道行為，卻責怪別國砸他的鍋，真的太好笑。



2021.3.31王毅（右）與新加坡外長維文（左）會談。圖／擷自新華社網站