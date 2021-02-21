前言

模型世界事物儘管微縮，卻蘊含大千世界的精彩，傾注心力投入其中，就能發現箇中滋味。徐衛基憑著精細技巧與空軍知識背景，製作無數擬真軍事模型，對他來說，組裝模型是嗜好，更是重溫軍旅情感與記憶的重要過程。

「當一個大型物件，變成手上可以把玩的小東西，不管它是纖細或粗糙，感覺就是很微妙。」從小就喜歡拆解家中電器、探究內部結構的徐衛基，第一次從文具店購買F14戰鬥機塑膠組合模型時，就對模型產生難以言喻的著迷。

紀念軍旅 邁向專精道路

在空軍任職期間，徐衛基常利用閒暇時間在宿舍組裝模型。由於他的手藝相當精巧，當時即將退役的同袍，會請他複製一架平日朝夕相處的飛機模型，作為退伍的紀念品。「我本來還沒有那麼強烈的感受，直到我把第一架飛機交給弟兄的時候，他拿在手上感動到都快哭了。這架飛機模型承載著他軍旅生活的切身經驗與回憶，是他這段軍旅生涯的最佳註解。」

此後，模型就不再只是單純的組裝作業，他開始鑽研每一架飛機的異同，講究地將實際機體的細節體現在模型上，從飛機編號和烤漆細部作業著手，務求重現每架世界上獨一無二的飛機。



從縮小的模型，可以窺見各架飛機機型實際差距，也是徐衛基製作飛機模型的樂趣來源之一。圖／Ray張晋瑞

細部考究 重現軍事歷史

飛機模型不能有明顯接縫，因此比起其他模型，製作上更講求細緻的手工，徐衛基在技術純熟後，為了忠實呈現每個時期的飛機，開始往歷史面深究。他表示，「國軍的飛機，像是戰鬥機P-40這組老飛機，前面有大翅膀，後面是小翅膀，最前方有螺旋槳，這就是我們既有觀念裡對於飛機的印象。我希望能透過模型復刻，為這些歷史上的飛機留下紀錄。」

結合手作經驗與軍機史知識，2019年他以加入自製零件、完整表現U-2A高空偵察機細節的模型，獲得「第八屆戰鷹盃比例模型交流賽」優選。他的作品因為製作精緻且力求考證，也有幾架模型收藏於國防部空軍司令部。



模型零組件的組合到上膠與塗裝，每一個步驟都需要聚精會神。圖／Ray張晋瑞

用技藝與精神 讓理念飛揚

為了讓更多人認識模型與軍機歷史，徐衛基舉辦模型課程，也曾在桃園市立圖書館龜山分館展出22台仿真軍事模型，「希望藉由課程和展覽吸引年輕人對軍事的興趣，進一步支持國軍；另一方面也期望透過立體軍事模型展現，表達對前輩的感念與致敬。」

對歷史深有使命感的他也表示，「人類飛行至今不過百餘年，其中將近三分之二的時間，飛機都被作為軍事用途，我相信還有很多飛機歷史及模型可以探索。」未來他會持續製作具歷史意義的物件，而這些承載著珍貴飛航歷史的模型，在細膩手工襯托下，更突顯其無可取代的價值。



今年適逢「飛虎隊」成立80 週年，為此徐衛基特別製作模型機，回顧這段歷史。圖／Ray張晋瑞

※本文轉載自《桃園誌》No：68