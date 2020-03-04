生命應是人類文明生活的累積，不該是霸權塗炭生靈的算計。然而，隨著中國於2019年12月輸出病毒COVID-19 （China Outputs Virus In December 2019）的肆虐，疫情早已搭乘一帶一路快車，長驅直入到達世界各地、盡成疫區。這段期間，也看到日本上皇明仁病倒、教宗方濟各感冒缺席避靜靈修，韓國新天地教主李萬熙也終於雙膝下跪謝罪。

各國人民從網路電視看新聞，到轉瞬間自己成為世人所關注的焦點，有如遙觀海嘯來襲，一眨眼就來到自己面前。這一波來自中國武漢肺炎超強病毒，早已襲捲全球各地成為大流行，舉凡那些與中國往來密切的國家與人民，都飽嚐苦果、身受其害。何以致之？

世衛組織運作失靈

國際社會原本就有防疫機制─世界衛生組織，但這次卻完全失靈，因為該組織秘書長譚德塞，在疫情爆發後雖曾親自前往中國視察，但他一再屈膝吹捧習大大，遲遲未能盡責將實際疫情通告世人，終致全球世人因疏於防範，而遭受慘重災情。

中國本身，雖然早在去年12月就有疫情舉報，但習中央以為可以一手遮天不為所動，但最後終因紙包不住火，才下令封城然為時已晚，而且重大延誤搶救時機，最後導致吹哨人李文亮醫師、劉智明院長、江學慶醫師先後因公殉職。武漢市區入夜後淒厲叫聲 ，令人不忍猝聞。火神山、雷神山、方艙醫院，單床併排沒有隔離、沒有診所無醫療防護、缺乏醫藥簡直等死，真是令人欲哭無淚毛骨悚然。

日、韓相繼淪陷

日本素以乾淨有序聞名於世，然這次因為政府算計出錯，一味想討好中國旅客及招攬東京奧運觀光，而使整個防疫標準流程亂了套，防護不足篩檢慢速，醫療疏忽就連到鑽石公子號探診的醫師，也未穿著防護衣真是有夠離譜。不過痛定思痛、在有關單位攜手會診後，現在已能沉著應變，日本朝野已經清醒回神、展開務實地救援防護，安倍將修法、社會進入緊急狀態。

韓國除了新天地教主李萬熙、誤導教友造成重大集體社區感染外，一向討好中國習大大的文在寅，對於整個肺炎疫情應變，令韓國人民失望到極點。首先他將防護口罩贈予中國，而讓韓國自身需求短缺，同時也讓韓國淪為全球僅次於中國的確診感染區，已有5328確診、33死亡。以致民怨沸騰已有超過120萬人連署、要求彈劾。錯誤的政策傷天害理，造成南韓民不聊生。

義大利普拉托、又名溫州城，那裡有很多來自中國浙江溫州的移民。他們在農曆年期間返鄉，年後回義時未經隔離，自然地就把肺炎病毒輸入。現已有超過2502名確診、79人死亡，傷亡人數僅次於中國，是歐洲疫情最慘國家，成為實質的歐洲武漢。

伊朗親中受害深

伊朗多年來試圖擁有核武而與歐美關係交惡，在國際間倍受孤立，也就欣然接受習大大的一帶一路政策，其政府高層與中國官方有密切往來，以致肺炎疫情爆發後，伊朗前駐教廷大使霍斯羅沙希、才剛選伊朗國會議員的達斯塔克、伊朗最高領袖哈米尼的顧問團「權宜委員會」委員米爾莫哈瑪迪，都已相繼罹炎去逝，多起路倒死亡事件令人觸目驚心，伊朗莫非已成武漢第二？截至目前已有2336人確診、77人死亡。

美國是全球第一個從武漢疫區撤僑的國家，被撤回僑民分別被安置到南北加州不同空軍基地，做為期14天的隔離。雖然他們無法即刻回家，但隔離環境就像度假村令人安心舒適。整體來說，美國雖然有完善的醫療體制，及寬闊的居住環境，是有足夠能力來克服肺炎病毒。但東西兩岸大都會區，仍然少不了新移民頻繁地群聚活動，目前全國確診有118人，其中包括自鑽石公子號撤回的44例，9人死亡。舊金山市及華盛頓州宣佈進入緊急狀態，社區生活大致平穩如常，但華人老中總是愛到超市藥局搶購口罩及囤糧。最近股市波濤洶湧，美國聯儲局於3月3日宣佈降息半厘，看來這波襲捲全球的肺炎瘟疫，對全球經貿所造成的影響，必須給予密切關注。

台灣應變有序受肯定

反觀台灣估計大約有300萬人常住中國，其中有經商、投資、貿易、設廠、求學、就業、回歸、依親、落葉歸根等不同理由。大致上他們都不否認自己是中國人，平時也都與中南海唱同調、一鼻子出氣。有趣的是，這次肺炎來襲時，他們絕大多數選擇台灣。在台灣準備撤僑時，更是爭先恐後搶搭專機。在疫情剛爆發時，甚至有預言台灣可能淪為中國境外的最大疫區。結果台灣總算穩住了腳，一步一步逐一克服口罩、酒精、消毒水供應挑戰，疫情篩檢診斷，在沒有世衛組織的支援下，一一順利完成。尤其在處理寶瓶星號郵輪，所展現的高水準團隊精神，陳時中登船指揮若定的意志力，更是贏得全球世人的尊敬、肯定與喝采。

台灣針對鑽石公子郵輪，也派出專機接回台灣旅客，從而訂為日後撤僑作業標準模式。中國雖然堅持以包機方式遣返回台，但防疫視同作戰，台灣必須要以全體國人最大的福祉與安全為考量。陳時中曾在記者會表示，當初選擇國籍時，沒有選擇台灣籍，選擇中國籍，就應該對自己的選擇有所承擔。確實理該如此，有得有失值得慎思借鏡。

從這次中國輸出的武漢疫情衝擊，台灣人民與政府都能共體時艱、將帥用命、挺住挑戰，充分地發揮同舟共濟的精神。在世紀大流行瘟疫來襲時，我們雖是被世界衛生組織排斥的孤兒，卻能克服所有困境、自製口罩、自力篩檢、自我分離病毒、參與研發抗毒藥劑，這是台灣人的驕傲，我們都與有榮焉。外交部長吳釗燮，在面對義大利排斥台灣飛機及旅客時，對國際媒體說台灣就是台灣。現在有超過82% 的選民，自認是台灣人。相信有一天台灣人民，會用選票選舉出，真正代表台灣人民的政府。台灣真的不是中國，當然無權代表中國，但也不是任何形式的中華台北、或中國台灣。

武漢肺炎不是末世病毒，遲早會被人類克服。但這次疫情所引發的悲慟與惶恐，讓世人平實生活全亂了套。因為世衛組織秘書長譚德塞的無知，中國無任期主席習大大欺瞞、延誤，致使災情擴大、流竄世界各地，願世人謹記起這次教訓。