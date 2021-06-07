六四下午，日航載著124萬劑疫苗，抵達台灣，一舉打破國共合作，以疫亂台陰謀，選擇這天，當然更具意義，預計台灣所需疫苗，會在6月底全數到達，台灣全體免疫在8月底完成，與美歐國家同步。

疫苗來了，紅色小丑還在總統府外雨中散步，我只能說：「亂台不用大腦」，居然還有藍營政客不要臉，硬是搶功勞說：「因為我們亂，台灣才有疫苗」，還有人替中共美言說：「因為老共沒擋，台灣才拿到」，事實證明：老共駐日公使對日本施壓，到上機前一刻，還有更惡毒的說：「日本把過期品給台灣」，國共合作亂台灣，真的說謊無極限，真正草菅台灣人命是誰？大家心理明白。

國民黨以疫亂台，名嘴，紅媒，網路集體行動，短期間，人民處於恐慌，確實製造出藍色支持度，但是，搞半天就是要台灣人接受老共疫苗，這點讓人無法接受，老共每天喊留島不留人，真的會珍惜台灣人生命嗎？更糟糕是，利用訊息不對等，搞認知作戰，抹黑政府，打擊老實人陳時中，就是要使台灣防疫失敗，還以為台灣人都是不讀書的傻瓜，看不出紅色小丑潛藏這種陰謀，說實在，藍營搞政治不循正道，每天想見縫插針那一套，如聯電曹老闆所言：「品格惡劣」，長期下來，是否有助藍色選票，還需要觀察。

話說回來，台灣被日本伸手搭救，並非突然，是否已經料到這天，我還需向日本求證，日本確實多出AZ疫苗，但並非過期，如果手上有現貨，那麼日本承諾給COVAX平台疫苗，至今尚未送出，送越南疫苗，要這一週才出貨，台灣卻優先拿到。

這必需先理解日本疫苗政策。

日本為醫療科技大國

武漢瘟疫爆發後，日本確實吃了虧，醫療科技大國，險些翻車，我曾說過：日本下班喝酒文化和出門帶手帕，是病毒擴散原因，但是，不要小看日本醫療水平，他的確勝過台灣，也不輸美國、德國，別忘了，日本生化科技拿下好幾個諾貝爾獎，更別說老共，中國醫療水準至少落後台灣二十年，這也可以解釋：為何超過九成台灣人，不想用中共疫苗。

日本的疫苗政策，有三方戰略，第一、投資美歐，第二、合作代工，第三、自主研發；根據三個戰略，日本投資美國輝瑞、莫德納以及英國AZ，並且拿到AZ代工權，負責AZ代工是兵庫生技，末端產品調整包裝由KM生化公司負責，這次來台的疫苗是在日本製造，所以速度快，早在4月爆發華航事件，台美日三國已經開始運作疫苗來台，因為5月初，老共在世衛施壓，阻擋了一批COVAX分配疫苗給台灣，真惡質，理由是台灣疫情不嚴重，要知道，老共是世衛這個平台的掌握者，很多中共疫苗透過平台，給第三世界國家，搞疫苗外交，讓老美頭痛，老共不只是阻擋台灣進入WHA，也擋台灣取得疫苗，請問柯市長，中台如何一家親？

日本代工AZ疫苗，至今尚未拿到日本政府緊急授權，但是莫德納和輝瑞已經拿到，所以目前日本施打都是美國疫苗，日本尚未說明原因，可能也是副作用問題有關，所以，如果緊急授權不發出，日本所代工的1. 2億劑疫苗，等於無法在日本使用，這些疫苗是由英國空運日本1500萬劑原液，和4500萬隻合規疫苗，最後要調整出1.2億劑疫苗，足夠六千萬人施打。

日本生技公司早就開始研發疫苗，尤其是比莫德納RNA更穩定的DNA疫苗。

由日本AnGes公司所開發DNA疫苗，已經成功，預計在7月拿到日本緊急授權，這家公司在1999年創立，創立者是號稱「基因之父」的森下龍一，森下目前是日本大阪大學醫學院基因治療教授，製造DNA疫苗所需玻璃層析管，是森下龍一專利，大腸菌轉移關鍵技術，也是森下所開發COLUMN CHROMATOGRPHY，森下在年初曾經來過台灣，看上台灣生醫科技製造環境，很可能和台灣合作代工，除了森下的DNA疫苗，日本老牌的三共製藥，加入MRNA製程，田邊三菱加入蛋白基因重組，和高端，聯亞拼時間量產，還有老牌塩野義製藥，加入腺體載體製程，所以日本人並不擔心缺疫苗，又因為奧運，日本政府準備更多疫苗，當然可以送台灣。

藍營對日本人沒好感，但是，抵抗老共侵略台灣，日本最挺台灣，挺台灣條件是必需面對老共壓力，德國人不如日本，因為BNT有老共資金，這也是台灣人對日本感恩的原因，日本疫苗抵台，既是報答台灣311恩情，也以行動顯示台灣有事，日本不會坐視，台灣就像乾旱來了即時雨，老共的疫苗滲透台灣陰謀完敗。



作者指出，日本生技公司早就開始研發疫苗，由日本AnGes公司所開發DNA疫苗，已經成功，預計在7月拿到日本緊急授權，這家公司在1999年創立，創立者是號稱「基因之父」的森下龍一。圖／擷自AnGes官網及大阪大學網站，民報合成