美國發現首例新型冠狀病毒感染病例之後，紐約股市21日出現下挫。道瓊指數一度滑落超過200點，最後以下挫152點坐收；標普500和納斯達克（Nasdaq）也回落，三大指數同時終止了連續5天上揚；華爾街波動率指數下挫幅度創下1月3日以來新高。圖／取自維基百科

中國病毒疫情的擴散導致全球股市下滑，以消費類型的股票下挫尤為明顯。

美國發現首例新型冠狀病毒感染病例之後，紐約股市星期二（1月21日）出現下挫。道瓊指數一度滑落超過200點，最後以下挫152點坐收；標普500（S&P 500）和納斯達克（Nasdaq）也有回落，三大指數同時終止了連續5天的上揚；華爾街波動率指數（Cboe Volatility Index）的下挫幅度創下1月3日以來的新高。

由於擔心中國病毒疫情將會繼續擴散，亞洲和歐洲的股市也出現回落，幅度以香港最為嚴重。投資人擔心中國人的春節出行和購物計劃可能會受到疫情的影響，以歐洲領軍的全球奢侈品股價星期二（1月21日）全面回落，創下去年10月以來的最大跌幅。

這是因為中國是全球奢侈品牌的購買主力。美國貝恩資訊公司（Bain & Company）的統計表明，中國人去年佔據全球奢侈品銷售的35%，而且去年全球奢侈品銷售增長的90%來自中國人的消費。

受此影響，歐洲酩悅．軒尼詩-路易．威登公司（LVMH）、歷鋒集團（Richemont）、博柏利公司（Burberry）和古馳（Gucci）母公司開雲集團（Kering）的股票21日開盤後一度下挫4%，市值蒸發150億美元，只是到了下午才回穩在1.9%到3%的跌幅之間。

經銷羽絨服的盟可睞（Moncler）公司股票星期二下午跌落2.6%，皮鞋皮帶生產商菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）的股票下挫2%。儘管幅度不大，但這兩家公司的銷售市場主要在亞洲，盟可睞的銷售額2018年有43%來自亞洲，菲拉格慕的全球銷售額有38%來自亞太地區。

跨國機構伯恩斯坦研究公司（Bernstein research）的分析員索爾卡（Luca Solca）就此指出，「我認為我們需要在未來幾天中係好安全帶，看看中國政府是否能夠控制（疫情）」。他並指出，疫情一旦開始擴散或加劇，全球奢侈品產業受到的影響最快這個季度就能顯現出來。