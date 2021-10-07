自10月起，共軍先後派出38架、39架、16架、及56架侵擾台灣，創下侵台領空最高紀錄。圖為2021.10.4共機擾台規模破紀錄，共 56架次闖我西南空域。擷自國防部網站

自從10月的中共「建政72年」在北京低調舉行以來，如檢視同一時間之原訂去年底舉辦的「珠海航空展」，似也受到「武漢肺炎」疫情影響，後者延宕到最近才揭幕！結果，此一已辦過十二屆的航展還未落幕，外界所關注比「殲20」等系列戰機尖端、且試飛多時卻尚服役的FC-31「鶻鷹」戰機未於本屆登場，只秀大批自製的各型軍機，刻意展出多型無人機（攻擊11、無偵7、無偵8）外，另有「飛鴻97」和「彩虹」首次亮相，並展示多種地面「無人戰車」，儼然在暗示其AI 新「力器」之餘！孰料還自10月伊始，先後派出38架、39架、16架、及56架等創下侵台領空最新高紀錄。

由於截至5日為止的五天之內共派150架次軍機進入台灣飛航防空識別區！行徑格外猖狂，導至美國總統拜登首次公開表示：他已與習近平就「台灣議題」通訊交談，雙方都同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement）……這是拜登對此一頻繁「嚴重擾台」做出回應。據「路透社」外電報導拜登係於白宮回答記者提問時透露「我已和習近平談過台灣議題，我們同意.....我們將遵守台灣協議，我不認為他會做出逾越遵守協的任何事」。

儘管如此，我空軍還是奉命以制式的「應對監控」慣例，對共機進行「2對1」方式、對於慢速飛翔的傳統運輸機則以「1對1」應付，所以，這五天的共機擾台而派出數十架次軍機跟監！造成中南部基地警戒機不斷升空，致軍方形容現實狀況是「最接近戰備提升」一次！連國防部長邱國正在立院報告也坦誠以告「是台海局勢40年來最嚴峻」，對台產生壓迫感！

對於中共軍機日以繼夜得持續對台進行「恐嚇」！且連續五天以白天訓練、以及夜間攻擊模式擾台，期間還曾ㄧ天派出56架次戰機進我防空識別區！白宮發言人莎琪已特地重申「美對中挑釁表達高度關切，敦促北京停止對台灣施壓與脅迫」，她甚且還聯袂國務院的發言人普萊斯，一起重申表達高度關切、強烈敦促北京停止對台施壓與脅迫！希望中共軍機連日擴大侵擾台灣「ADIZ」適可而止！因此舉已「破壞區域和平與穩定現狀，且升高緊張情勢」。

其實，台灣在民進黨「完全執政」後也加緊腳步充實戰備！除已大手筆採購66架F-16V戰機（2026年交機）、108輛MIA2T戰車（2024年起分3年）交運抵台、以及潛艦零附件在2025年前交艦使用，讓台灣海空軍防禦力「茁壯」；唯在近三年的這段「空窗期」戰力空隙，究竟如何補強厥為「國安」思考不容忽視的重點。

正視共軍對台發動奇襲

正當美方高度關切之際，已有海外專家撰文指出：當年埃及沙達特便曾於「贖罪日」突襲以色列得逞，若以中共現階段的「密集侵擾」ADIZ現況，此一動作和當年以色列空軍作息極為相似，彼時是以軍在展開奇襲前，先出動五百架次戰機摧毀埃及全境主要機場、防空陣地及指管中心，先造成兩百餘架戰機折損！為何能有如此豐碩斬獲？源自於開戰前以就常派機飛到埃及航空情報識別區蒐集情資，埃及起初還出動戰機升空攔截，隨後便慢慢鬆懈！直到以軍突襲達到「戰略欺騙」目的，為後人提供奇襲成功示範，這是台灣軍民所必須正視迫在眉睫的前車之鑑警訊。

除此之外，中共出動戰機對台密集侵門踏戶挑釁外，其所屬民航機也自中國大陸七個城市以「三通」名義，分別在松山、清泉崗、小港等台灣北、中、南三處起降......萬一，北京當局如下令特種部隊解放軍「冒充」旅客搭民航機降落到國防部旁的松山機場旁「集結」進攻、以及在清泉崗這座曾是美軍在亞洲地區最大的機場、將台灣分成「南北切割」之勢、再加上小港是高屏地區重要機場！三處機場在中共臥底在台五千共諜（國安局證實的數據）裏外相應、必然勢如破竹？這都亟需國安局明查暗訪；否則，萬一北京果真複製「木馬屠城」般的假象，則台灣危矣……

雖然，我國空軍已適時播放「身為空軍，怎能讓敵機飛在我們的頭上」的高志航遺言廣告以激勵士氣！但空軍現役的夏瀛洲上將曾說「國軍共軍都是中國的軍隊」迄今沒移送法辦！加上叛逃對岸的黃植誠、李大維等飛行員「駕機起義」背叛台灣、飛到福建也束手無策，故軍方在空中雖然是「處變不驚」到「保持距離、以策安全」的「以不變應萬變」？而地面的中共民航機內，可能有朝一日也確實載運「伏兵登陸」突襲？如平時不加以演訓而「怠惰以待」，則台灣就是真正危矣！亡羊要快「補破網」，請軍方與國安單位先考慮暫停中共民航班機降落台灣、或責成轉降金門、澎湖離島入境，藉此也反擊共機擾台。



作者指出，中共出動戰機對台密集侵門踏戶挑釁外，其所屬民航機也自中國大陸七個城市以「三通」名義，分別在松山、清泉崗、小港等三處起降，若北京複製「木馬屠城」將使台灣面對極大危機。示意圖／擷自國防部、網路，民報合成

（本文轉載自綠色和平廣播電台）