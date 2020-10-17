高醫校友總會明18日(日)將進行改選，校長室變成「啟川家族」擁董派配票中心的傳聞在高醫校友的通訊群組間滿天飛！由於疫情影響很多海外校友無法返台，也讓海內外高醫校友很憤慨！

高醫傑出校友陳永興嚴詞怒批校長鍾育志忝為大學校長，完全配合啟川家族董事會的作為，愧對高醫人！原本期待鍾是學者有基本的良心與原則，但現在的作為完全沒有大學校長的風骨，令海內外眾多校友大失所望！

此外，針對過去高喊高醫轉型正義並因此當選校友會長的藍傳盛，陳永興直言：「他」(藍傳盛)已被啟川家族校董收編，一如過去曾任校友會長的蘇榮茂本來也是批啟川家族董事會，後來被收編為高醫董事。陳永興諷藍傳盛如要步入蘇榮茂的後塵，他認為很丟臉。

「高醫在醫學院的排名一直倒退，已變成後段班。這是讓高醫人傷心的所在」。陳永興批鍾育志擔任校長至今竟然配合「啟川家族」要掌控校友會、介入干預校友會選舉，令海內外校友對高醫發展倍感憂心與憤慨不已！

陳永興也披露「啟川家族」至今還在利用各種影響甚至在高雄文史刊物極盡宣傳陳啟川捐地興辦高醫的偽歷史。惟事實上，陳家沒捐錢，也沒捐地。高醫創辦人官方認定唯一是杜聰明與校方相關買地的資料檔案已查的很清楚。

針對高醫撤下李登輝題字「自由大樓」換上「啟川大樓」。陳永興指出，「自由」是大學很重要的精神，李登輝題字自由大樓係在劉景寬校長任內經校務與院務會議通過並經學校師生民主投票。未料鍾育志竟配合啟川家族董事會換上「啟川大樓」。鍾面對校友質疑是否有完備程序也惦惦無聲。陳永興指鍾育志完全無學者的風骨，淪為向「啟川家族」輸誠的打手。現在被指介入校友會改選，校長室變成啟川家族擁董派的配票中心。他認為鍾育志已失去大學校長該有的風範，既無行政中立，也無民主素養。

針對高醫校友會改選，陳永興認為若淪為啟川家族校董所掌控，則將失去校友會功能與存在價值。他建議不妨號召海內外高醫校友以高醫創辦人杜聰明精神為導向另組世界性高醫校友組織。

※我是高醫人 我反對高醫淪為私人產也粉專FB

[評論] 我們要一個什麼樣的校友總會？為何校方要拼命介入校友總會？

有些人可能會問，為什麼我們要這麼關注校友總會的選舉？又為什麼要大力抗拒 #校方高層的介入？這裡，我們要回問一個問題：我們要一個什麼樣的校友總會？或者，一個運作良好的校友總會，可以做到什麼？

在這個競爭越來越激烈的時代裡，一間大學的校友會，承擔的責任早已不止於供有錢有閒的校友們聯誼、吃飯、聊天；校友會，不但承擔著承先啟後、連結不同世代校友乃至在校學生的任務，也同時是支持母校的重要募款來源。

而從兩個不同角度而言，#校友會都需要保持一定的獨立性，而不能成為校方或甚董事會的應聲蟲。其一是要對校友負責，透過校友會募了款，校友會就有責任確保這些錢被合理、有效的運用。其二就是在台灣現有的體制下，沒有什麼機制能夠真正的監督董事會，校友會要成為支持在校師生的力量——畢竟學生都是準校友、許多教職員本身都是校友。

所以在此引述校友的話「誠摯呼籲高醫醫護教職員工：如果你不得不乖乖去校方安排的地點 (目前是說國研大樓九樓校長室啦) 領賓果號碼單和委託票，沒關係，請切記要「反賓果」-他們操作要你投的號碼你都不要投、就要投剩下的那些號碼；你的票和委託票都要這麼做。如此，高醫人才能維持住獨立自主的校友總會、高醫人才有制衡的力量！

在高醫體系內的高醫人遭到壓迫與不公時，才有一個校友團體為你發聲、為你爭取權益。」

以下圖片來自全球校友會聯合會的聲明稿，呼籲校方不要再介入選舉，無奈根據校友消息，這次更加過份，直接下令大家去校長室領號碼了。

願天佑高醫，願高醫自由。

https://www.facebook.com/KMUforPublic/posts/3653526984678431