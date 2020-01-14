蔡英文總統今（14）日上午與陳建仁副總統出席「0102殉職將士聯合公奠」，追頒參謀總長沈一鳴一級上將等8位殉職將士勳獎章、追晉官階及頒贈褒揚令，表彰殉職將士恪盡職守、保衛國家的英勇奉獻。

聯合公奠今天上午8時30分在空軍松山基地指揮部舉行，蔡英文抵達後，首先頒授勳獎章暨官階，由殉職將士家屬代表接受，隨後，蔡英文逐一頒贈褒揚令。

蔡英文致詞時表示，今天大家齊聚一堂，向沈一鳴和7位將士道別，她要代表全體國人，感謝他們為國家的付出與犧牲，這8位優秀將士的殉職，不僅是國家的重大損失，也讓我們感到十分心痛和不捨。

她說，這些日子以來，看到社會各界紛紛表達出對他們的追思及懷念，除了在網路平台上出現許多悼念的文字，台北賓館的追思會場上，更有1萬2000多位民眾前來獻花，尤其看見台北101大樓的外牆，亮起了「謝謝您們，畢生守護我們的家」，以及「國人都是您們的家人」等文字後，更是讓她充滿感動與感謝。

蔡英文指出，這代表全體國人同胞，對國軍確保國家安全、堅定守護家園的決心，給予最高的認同和肯定，徹底展現出軍民一家親的精神。

新增三項國軍加給方案

蔡英文強調，身為三軍統帥，她會給國軍弟兄姊妹最大的支持。她也宣布，從今年起，國軍新增的三項加給方案，包括「空降特戰勤務加給」，還有沈一鳴參謀總長和韓正宏總士官長在生前所推動的「飛行軍官續服獎金」，以及「士官長專業加給」，行政院都已經核定了。

蔡英文說，所有受惠的國軍弟兄姊妹們，必須記住，這是沈一鳴和韓正宏念茲在茲的事情。他們和殉職弟兄們，一生克盡職守，保家衛國，他們的精神，也會永遠存在我們心中。她也要所有的國軍弟兄姊妹，繼續堅守崗位，守護國家，就是我們向他們道別、懷念的最好方式，相信這次的事故不會擊倒我們，只會令我們更加團結。

她提及，從事故發生到現在，殉職將士們的眷屬都展現出最堅強的一面，當她前往慰問時，也感受到他們所承受的難過和心痛。她相信，每一位國軍將士都能夠心無旁騖、克盡職守，就是因為眷屬們的支持和成全。她要代表國人向所有國軍眷屬，致上最高的感謝，也對這段時間以來，對殉職將士表達哀悼的國際友人，以及今天出席追思會的外國使節代表，表達感謝之意。

最後，蔡英文以三軍統帥的身分，對殉職將士們做最後一次的點名：參謀總長沈一鳴一級上將、總士官長韓正宏一等士官長、政戰局副局長于親文中將、情次室助理次長洪鴻鈞中將、正駕駛葉建儀上校、總長室侍從官黃聖航中校、副駕駛劉鎮富少校、機工長許鴻彬一等士官長。「各位辛苦了，謝謝你們。你們的任務完成了，國家永遠感謝你們，也懷念你們，願一路好走」。

現場並播放「殉職將士追思影片」，回顧其一生為國從戎的英勇貢獻，接續舉行慰靈禮暨覆旗榮典儀式，由國防部長嚴德發主祭，總統、副總統分別就致敬位置獻花並行三鞠躬禮。