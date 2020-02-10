2020年2月1日武漢天河國際機場一名工作人員身穿防護服手持檔。隨後一架搭載歐盟國家公民的班機飛離天河國際機場。圖／擷自美國之音資料照

英國政府正在草擬緊急應變計劃，以應對因中國爆發新冠病毒疫情導致工廠關閉的問題。

官員們擔心的問題包括醫療設備以及零件的商業供應鏈缺貨。有關各方已經敦促英國企業尋求替代的供應來源。幾家公司警告說，如果這次危機只延續一個月左右，他們就可以應付過去，但是如果疫情危機拖得更久，他們將面臨嚴重的供貨問題。

英國的旅遊業已備受病毒疫情衝擊。中國目前無限期禁止出國旅行，英國旅館面臨大規模的退房，包括倫敦希思羅機場附近的旅館，那裡通常是中國遊客密集之處。一個名為UKinbound的貿易協會負責人究斯·克羅夫特（Joss Croft） 說，英國一些旅遊公司正面臨重大的現金流通問題。他星期天（2月9日）敦促政府幫助旅遊業，因為「有些公司一旦倒閉就再也無法東山再起。」

一些名牌奢侈品公司說，因為沒有中國遊客，英國奢侈商品的銷售大幅跌落。

世界服裝名牌Burberry說，該品牌在中國的銷售也下滑。在中國有64家門市店的Burberry在中國的銷售跌幅高達80%之後，他們不得不關閉了其中的24家門市店。世界知名運動品牌耐克（Nike）， 阿迪達斯（Adidas）， 以及彪馬（Puma）也已經關閉了在中國各地的商店。

英國不是唯一受新冠病毒疫情而受到經濟打擊的國家。越來越多人擔憂這場疫情會對全球經濟造成長期影響。

研究經濟走向的牛津經濟研究院（Oxford Economics）則預測新冠病毒「會對世界其他地方的經濟產生嚴重影響」， 這是因為「病毒干擾到國際供應鏈」。這個英國研究機構還預測說「全球製造業的暫時復蘇將會停頓，今年的工業生產上升不到1%， 這會是2008年金融危機以來最疲弱的增長。」

一些分析人士指出，歐洲國家的經濟在新冠病毒出現前已經滯後，歐洲各國的增長減緩到幾乎為零。中國是歐洲第二大貿易夥伴。歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde ）上星期警告說，新冠病毒疫情讓經濟不穩定增添了新的因素，而且有可能損害全球經濟增長。

不過，國際金融服務公司摩根士丹利的經濟學家認為，「這個病毒不應該阻撓全球復甦」。

彭博經濟研究公司（Bloomberg Economics）說，新冠病毒將導致今年第一季度歐元區的DGP增長下降在0.1到0.2個百分點之間。荷蘭和德國將受創最重，其次是英國。