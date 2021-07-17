2018年10月於桃園發生的砍頭殺母案，第一審判處無期徒刑、第二審改以無責任能力判無罪，近來的更一審判決則又回到無期徒刑，全案雖未確定，卻凸顯司法的反覆性。而在2023年1月1日國民法官制度施行後，國民法官將如何面對這類案件？

於砍頭殺母案裡有爭執者，並非殺人事實，而是行為時有無完全的責任能力，這自應依賴精神鑑定為斷。而在現行制度，檢察官起訴時，也要將相關卷證併送於法院，這雖方便法官於正式審判前準備，卻易因此產生有罪偏見，故於國民法官審理的案件裡，為避免先入為主，故檢察官起訴時，是不能將相關卷證併送於法院，這當然包括精神鑑定的書面報告。換言之，在正式審判前，合議庭的九位法官，皆不會接觸到相關卷證。

惟內容複雜且專業的精神鑑定報告，六位國民法官實無法於短短數日的審判期間就能掌握，更遑論可與已習於程序操作的三位專職法官分庭抗禮，為解決此問題，就一定得讓鑑定者出庭陳述，除接受交互詰問，國民法官也可直接詢問不清楚之處。惟目前的審判實務，因多委由機關鑑定，且依刑事訴訟法第208條第1項，要否由實際鑑定者出庭乃由法官裁量，致使現行機關鑑定的場合，幾乎只提書面報告。如此現象，未來於國民法官審理的案件裡，就肯定不應存在。

又現行得委請鑑定者，依刑事訴訟法第198條，限於法官與檢察官，被告僅有向法院聲請選任之權，這就與檢察官形成武器不對等。尤其是像精神鑑定，總存有某種程度的主觀性，若僅有檢察官或法官所委請的單一鑑定者，會讓國民法官無從比較。故於英美法，由當事人自費委請專家證人的制度，就有引入的必要性，但這又涉及道德風險與法律扶助能否涵蓋於此之問題，就得有審慎的配套。

審判長的解說必對國民法官造成影響

就算判定有精神障礙，但是否因此造成違法辨識或行為控制能力之喪失，及被告是否以吸毒自陷無責任能力狀態等，皆涉及法律評價，審判長如何在短暫時間對六位國民法官為解說，勢必又是一大考驗。而國民法官沿襲的主要對象，即日本的裁判員制度，在2009年，有感於法律專業名詞的難以理解，且為了使法官有效對參與審判的國民為有效的解說，日本最高裁判所還特別出版難解法律名詞的手冊，以來方便審判長為平易化的講解。只是這種極為短暫的法治教育，是否真能使裁判員的法律專業接近法官，這本身就是疑問。甚且，若審判長的解說，也可能會影響裁判員的心證形成，就使其易成為一種陪襯。如此的難題與困境，肯定也會出現在我國未來的國民法官裡。

而六位國民法官除須與三位法官為有罪、無罪評議外，於有罪認定後，還得同為量刑評議，就必得面臨判生、判死的內在掙扎。而不論有罪、無罪，只要合議庭判定被告有精神障礙且對犯行有所影響，還得為是否施以監護處分的決定。

惟就目前的國民法官法，僅有犯罪事實與量刑的評議規定，卻缺少保安處分的評議程序。考其原因，是國民法官沿襲的日本裁判員制度，亦無此等評議的規定，而之所以會如此，是因日本的刑事處遇乃採取一元化主義，即刑法僅有刑罰而無保安處分的規定，故自然無須規定此等評議方式。但我國不同，乃採取與德、法相同的兩元化處遇模式，即刑法除刑罰外，另有保安處分的規定，這是與日本大不同之處，故國民法官法裡，有關量刑的評議，自不能涵蓋到保安處分。也因此，為了符合法定程序原則，在國民法官制度正式實施前，立法者實應趕緊針對保安處分的評議方式為漏洞之彌補。



作者指出，在國民法官制度正式實施前，立法者實應趕緊針對保安處分的評議方式為漏洞之彌補。國民法官制度的法庭組成模擬圖，後排中間為三位法官，兩側穿便服六人為國民法官。圖／取自司法院網站