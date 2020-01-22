「愛河．愛之鯨」矗立於高雄愛河七賢橋南面，展期自即日至2020年3月31日。(圖/陳俊廷)

「愛河．愛之鯨」躍出水面14公尺，矗立於高雄愛河七賢橋南面，是春遊高雄拍照打卡的熱點。StudioKCA環境裝置藝術家柯杰生(Jason Klimoski)與張碩芬(Lesley Chang)以約7個星期的時間打造

新象活動推展中心、紐約StudioKCA建築工作室、瀚亞設計公司等藉此「愛河．愛之鯨」以藝術展現台灣資源回收的成效和保護環境的努力，盼喚起人們的省思。提醒大家愛護地球、落實環境保護，強調人與環境和諧相處的重要性。

2020高雄藝術燈節於1月29日(大年初五)至2月9日(正月十六)展開，以「雙春迎金．愛高雄」為主題，亮點包含7大主題燈區、開幕活動、國際級表演團體展演、街頭藝人表演及創意藝術燈飾等，並以生肖年「鼠」為概念，營造童趣、歡樂、幸福的節氣氛圍。其中由藝術家柯杰生 Jason Klimoski打造的愛之鯨裝置藝術，令人驚艷的造型與保護海洋環保的特殊意含，躍出水面後立刻在社群瘋傳。

「愛河．愛之鯨」矗立於高雄愛河七賢橋南面，展期自即日至2020年3月31日。

高雄燈會各燈區間透過光環境設計串接，可說處處有驚喜，燈區場域不僅囊括了愛河兩岸三座橋，甚至擴大延伸到228和平紀念公園，七大特色燈區加入許多不同的互動模式與燈飾形態，同時邀集六大藝術家打造文青風的「藝術燈區」；匯集各大專院校型塑新穎想法的「創意燈區」；首創互動形式百鼠燈飾的「生肖燈區」；以及三大打卡熱點大型燈飾，由藝術家柯杰生 Jason Klimoski打造的愛之鯨裝置藝術，令人驚艷的造型與保護海洋環保的特殊意含，躍出水面後立刻在社群瘋傳，吸引國內外網紅前來朝聖打卡！

更多詳情請上2020高雄燈會藝術節官網https://www.2020khl.com/、2020高雄燈會藝術節臉書https://ppt.cc/fAkMzx 查詢。