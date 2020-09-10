美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad F. Wolf）星期三在華盛頓表示，國土安全部將繼續在美國對中國的戰略方針中發揮關鍵作用，應對中國的威脅，包括禁止給與中國軍民融合項目有關的中國研究生和研究人員發放簽證，以防止他們竊取美國敏感的研究成果。

他把中國稱為一個「來勢洶洶的行為者」並說它對美國的威脅在不斷的演變，稱中國充分利用國家的各方面的力量，包括經濟、軍事和外交實力，拒絕西方自由民主，並不斷重申致力於以自己的威權形象來重塑世界秩序。

沃爾夫說：「他們以損害美國工人、美國經濟的主導地位和美國生活方式為目的而發起的無情攻擊不能被允許繼續下去了——在本屆政府的領導下，他們不會被允許。 」

他說，國土安全部將繼續在美國對中國的戰略方針中發揮關鍵性的作用。

「我們正在禁止給那些與中國軍事融合戰略有關的某些中國研究生和研究人員發放簽證，以防止他們竊取或盜用敏感研究，」沃爾夫說。

已獲得川普總統提名正式出任國土安全部部長的沃爾夫重複了川普政府對中國提出的一系列指控，包括採取不公正的商業行為和產業間諜行為，試圖以駭客手段滲透和破壞盜竊新冠病毒的美國組織，並譴責北京濫用學生簽證來利用美國的學術界。

他列舉了他所領導的國土安全部針對中國所採取的一系列行動，包括打擊趁疫情之際生產假冒或被禁的個人防護設備和醫療物資的「非法中國製造商」；阻止奴工生產的產品進入美國市場；在邊境和入境口岸阻止中國製造的芬太尼入境；與其他政府機構和業界合作，「保護美國的信息和通信基礎設施免受中國知識產權盜竊和惡意數據收集的侵害」。

沃爾夫還提到，為了應對這一龐大的任務，他已下令在國土安全部成立本部的「中國工作組」，以統一確定優先順序，並協調該部對這些不斷演變的威脅做出的回應。他在今年7月主持了「中國工作組」的成立會議。

他說，致力於把美國置於首位的國土安全部有堅定的決心應對中國利用新冠疫情、破壞自由和公平貿易以及濫用美國移民制度的企圖。