曾經是衛生署長的楊志良，也是幫閒之一，對於前線作戰的醫護人員確診，科學上無法避免，這是常識，全世界有多少醫護人員死於戰場，台灣的醫護守土有功，不應該苛責，刻意找碴只是在台灣防疫醫人員頭上澆水。圖／擷自公視新聞影片

國民黨民調士氣雙雙落後，原因不在政治局勢，而在周邊的藍色幫閒蠢話太多了。

本來想以「人一藍，腦就殘」為題，思考片刻，總覺得不夠厚道，就改了這個題，替最近藍營不振的士氣，說幾句話。

國民黨幫閒話太多

作為台灣最大反對黨，國民黨並非不想進取，只是被美國進口豬絆住腳步，以為攻擊綠色城堡，天底下只剩這把槍，所以抓住不放。

有意競選台北市長的「萬安演習」，想要另闢爐灶，創新議題，最近提案：「戒嚴時期人民權利受損回復條例」，先不論萬安立委動機為何？是否想以蔣家後代為名，替先人洗白，至少，這樣的初心是善良的，其實，這個提案並不新鮮，因為，民進黨政府在轉型正義工作上，早就有一樣的提案，而且也在進行中，問題是，應該給予受害者賠償的金額高達230億，從蔣介石到小蔣兩代獨裁者，治理台灣的五十年，1949年到1988年，解嚴之後，根據統計：政治受害者數千，財產被抄查者有之，民進黨主張以政府收回的國民黨不當黨產作為賠償，這項建議合乎情理，因為所謂「冤有頭債有主」，獨裁時代強勢統治，雖然已經過去，政權所患錯誤，得到更正，也合乎轉型正義要旨，如果由政府編列預算賠償，把人民當冤大頭，勢必又惹來民怨，但是，如此政策卻遭到國民黨主席為難說：「為何要把轉型正義扯到黨產身上」，有識之士回答說：「如同醫師看病，事前要叫號，避免看錯人，檢驗室抽血也是如此，不要抽錯非病人的血了」，主席被打臉，不知臉腫了嗎？以不當黨產作為賠償基金，台灣可以參考德國轉型正義工作，也是如此，當年的納粹或戰後的東德共產黨，幾乎都有隱匿的財產，新的德國聯邦政府成立後，對這些隱匿財產查抄，就當作賠償受害者冤獄，或還給被侵害者財產，這樣的做法天公地道，無人說不可。

根據「不當黨產委員會」所公布的資料：經過四年的努力，多次公聽會的呈堂證據和辯論，不當黨產共768億台幣，應該回到政府手上，但是，目前僅僅索回1425萬台幣，國民黨利用行政程序，或走行政訴訟，杯葛到現在。國民黨從馬英九時代起，開始信誓旦旦，口號喊著黨產歸零，其實是抓住不放，總認為只要國民黨有朝一日奪回政權，又可以把黨產全數索回，如果心存此意，國民黨想要重返執政，恐怕也是緣木求魚了。

江主席以為然否，放下黨產念頭，國民黨才有重生機會。



作者指出，根據「不當黨產委員會」所公布的資料：經過四年的努力，多次公聽會的呈堂證據和辯論，不當黨產共768億台幣，應該回到政府手上，但是，目前僅僅索回1425萬台幣，國民黨利用行政程序，或走行政訴訟，杯葛到現在。行政院不當黨產委員會。圖／張家銘，民報資料照

防疫要小心中國破口

曾經是衛生署長的楊志良，也是幫閒之一，這一下惹出風波也不算小，台灣防疫正在緊要關頭，大家聽到變種病毒侵襲全球，無不害怕，目前防疫就算每日確診增加，比起中國或國際其他國家，都算幸運國度，前線作戰的醫護人員確診，科學上無法避免，這是常識，全世界有多少醫護人員死於戰場，老楊不會不知道，台灣的醫護守土有功，不應該苛責，這也是事實，刻意找碴，在台灣防疫醫護人員頭上澆水，既無法使防疫更加圓滿，只是使國民黨扣分而已，老楊應該知道：自己目前身分雖然是一介小民，卻不是普通的小民，說話前要三思啊。

我有很多藍營朋友，我總覺得他們活來辛苦，或許是長期被黨國教育有關，內心有無法割捨的大中國，一談到國民黨呼籲政府開放中台旅行泡泡，降低回國隔離時間，被政府擋掉，就開始抨擊政府，其實，這問題一句話可以回答：「你們對中國疫情隱匿謊報，難道沒有警覺嗎？」這句話是陳時中所言，對旅行泡泡盡在不言中。

最近台灣智庫做了一個民調，說明了藍營的內心憂鬱，國民黨失去政權後，全黨失去正常，把政治得失看太重，因此，不認為台灣選舉公平公正者，居然人數比例超越綠營支持者很多，這是一個警惕，國民黨執政時，藍營普遍相信選舉公正，為何換黨執政就不相信？這是內在意識形態作崇，對於台灣民主進程發展，有百害無一利啊，既然喜歡民主生活，那麼就應該相信自己的制度，所有制度絕非百分百完美，但是，數人頭還是比打破頭，來得好。