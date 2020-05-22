源自武漢的新冠肺炎，在日本肆虐了五個多月，日本政府於3月5日宣佈習近平4月初的訪日推遲及24日決定奥運延期後，增加篩檢疑似的病例，導致確診人數一時之間大量的浮現，各地的醫療機關都因疏於防備而措手不及，造成醫療物資供不應求而嚴重不足，有錢沒貨，籌購無門，連起碼的自我防衛裝備，如口罩、防護服、面罩、手術衣及醫用手套都付之闕如，甚至於國立的京大病院都陷入「巧婦難為無米之炊」的窮境。

但，由於日本公衛環境良好，人民知法守法，自肅自律，底氣十足，所以，很快地就渡過難關，疫情日漸趨緩，今天（5月22日），終於宣佈解除關西三府縣（大阪府、京都府及兵庫縣）的緊急事態，恢復部份的都市機能。

疫病來襲是無國界之分、也無種族之別，當病毒的流行陷入恐慌時，風聲鶴唳、草木皆兵，對於不幸染疫的病患，既使是至親好友，都會採取避而遠之的態度，這是人性為了自保而採取的本能反應。

只有一類人，不但不會置之不理，而且，還日夜待命地隨侍左右，近距離地接觸照顧，這一類責無旁貸的勇者，就是醫護人員。他（她）們也是人，也怕被傳染，同樣地也怕死。

然而，職責之所在，疫災來襲時，他（她）們反而必需勇往直前地率先應戰，每當疫情愈演愈烈時，他（她）們的犧牲也愈大，承受的壓力也水漲船高。在醫院內，整天包裹著密不透氣的隔離衣，汗流浹背地穿梭在病患之間，嘘寒問暖地望聞問切，甚至，把屎把尿地處理汚染穢物，重裝之下，自己連吃飯如廁都有困難 ; 出了院外，也不得輕鬆，只要被知道是身處前線的醫護人員，大家都避之若浼，家屬甚至希望他（她）們不要回家，生怕親近被感染，便當店拒送便當到醫院、房東拒租醫護人員，蠟燭兩頭燒，甚至，波及家人，上班時，嬰幼兒找不到託嬰所寄養，父老母衰卻無人服侍，子女上學被同學隔離排擠等等令人鼻酸的負面現象，在台灣層出不窮的出現。

而，日本也不遑多讓，計程車拒載身著白衣的醫護人員，洗衣店拒洗醫院的白衣，幼稚園、託兒所拒收醫護人員的乳幼兒。更有甚者，有位住在東京附近的孕婦，在回娘家岩手縣省親時，不幸前期破水，竟然，連遭二家縣立醫院，以來自疫情嚴重的東京為由，「恐怕有新冠病毒感染之虞」而徬徨無著、慘遭拒收， 最後縣「醫療局」出面，動用公權力，才送往盛岡市有陰壓裝置的醫院緊急剖腹産。諸如此類的歧視亂象，不一而足。地方政府的首長紛紛挺身而出，仗義直言，4月20日滋賀縣三日月知事及4月24日靜岡市田辺市長都大聲疾呼地力挺醫療從事者。

連座鎮中央的安倍總理都看不下去而公開呼籲，希望不要對這些，為了捍衛大家的生命健康，而搏命奮戰的醫護人員及其家屬們有所差別待遇。但，「誨爾諄諄、聽我藐藐」，白費唇舌而徒勞無功。

無知的過剩反應及自私的自衛動作，往往在無意中産生了無形的殺傷力，其力道之強、為害之深甚至遠遠超過病毒本身。這種出於無知的過剩反應及基於自衛的自私反應，都是人性的自然投射，任何的教誨規勸或繩之於法都難以遏阻。隨著疫情的增温，這種對醫護人員及病患不盡公允的惡行劣跡，任其發酵醞釀的話，所累積的怨氣勢必趨於沸騰。「揚湯止沸、不如去薪」，一勞永逸的解決之道，惟有公權力的及時介入，除了充分供應最起碼的自衛裝備（如口罩、防護服面罩等）給這些在前線奮戰不懈的勇士們使用之外，政府更應當想方設法去除，點燃醫護人員後顧之憂的薪火。撤除法令的藩籬，未雨綢繆地提供他（她）們在上班時，可以找到託嬰育兒及家中老人得以安養照顧的場所，或當他（她）們下班，而有家歸不得或不敢回家時，提供暫時的棲身之處。政府幫助這些捨身救人的醫護人員，取得他（她）們應得的權利，不但可以鼓舞士氣以提昇他們的戰力及鬥志，也可以消彌社會大衆，因無知而引起的莫名恐懼，不再投以異樣的眼光以還人公道。這才是一個成熟社會的國民及進步國家的政府所應具有的風範。疫情終究會成為過去，患難見真情、風雨生信心，風雨同舟地患難與共，才能屹立不搖地面對任何災變的挑戰。2020/5/22於琵琶湖畔