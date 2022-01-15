咖啡廳煮好的咖啡，已經涼了，相約的人還未到，國民黨在等一個人來帶領，這個人也尚未到。

國民黨發動的倒閣公投，及中二區罷免又補選案，連接三敗之後，國民黨中央黨部再度成為示威最前線，幸好天冷，夜市沒開成，統獨兩派人馬聚集，一派要求正常倫下台，一派希望朱立倫持續幹下去，朱主席只能說擴大黨內決議圈子，但是，網路上卻充斥「朱下，韓上」的留言，韓家軍是哪一黨，哪一派軍閥？真的沒人搞得懂，這種無臉單位，明的捧老韓，其實就是惟恐國民黨不亂。

老韓經過潛伏之後，大安森林的初試啼音，證實韓粉未死，只是離散，至於兩年來，到底掉了多少粉，只有一試便知，很可惜，老韓沒有出刀，顏家大兵需要搶救時刻，老韓沒有現身，罷佐案就缺老韓臨門一腳，老韓也路過台北，把自己當作路人甲，讓藍營大失所望，這兩件事已經說明：老韓不想搞政治了，就像藍營女超人許淑華所說，老韓不願意搞政治了，但是，戲台上的人不演了，看戲的人卻不散，這就是台灣社會瞎子拜媽祖，喜歡看戲的通病，國民黨明明還活著，卻有人發瘋，天天喊著誰來拯救國民黨，而且還認定只有誰才是救世主，這種一廂情願，簡單說，就是固執，中國話叫傻逼，說難聽就是想要推人上刀山，害人。

沒有錯，年輕時的老韓，就曾經以打手之姿稱霸國會，有一點天縱英才，也有一點政治小聰明，老韓從沒想到一個賣菜總經理，可以靠著礦泉水，撈到高雄市長，這並非老韓厲害，而是造神電視太兇猛，加上其他變數：綠營執政太久，高雄人想要改變等等，終於導致這個結局，政治就是如此，很多事情來自因緣巧合，別以為哪一個政客會是天降英才，很可惜，對權位貪念，老韓被韓粉沖昏頭，想要打鐵趁熱一舉登峰，結果不但毀掉造神電視台，也毀了老韓的市長寶座，一干抬轎者當官夢醒，這場政壇南柯一夢，已經載入台灣政壇史冊，比較幸運的是，老韓損失有限，充其量就是一棟違規的農舍少了一半而已，一位假庶民的面具被拆了，回到真富豪階級，韓粉所捐獻，歸於大地，歸還市場，兩不相欠，對比今天敗選的顏家，老韓要感謝老天慈悲了。

看看海線的顏寬恆，如果不攪和罷免陳柏惟事件，不加入補選，就不會有那麼多狗屁灶的事件被揭露，他的豪氣莊園依然健在，招待所仍然歌舞昇平，台中市長依舊可以使喚，政治說來或許好玩，卻也有他殘酷的一面，問題在於權力的魔力，容易使人瞎了眼。

一位名嘴說得直接，「已經這樣有錢了，不好好享受，還搞甚麼政治」，這句話很直接，但是，很多黑金家族習慣遊走灰色地帶，雖然有了錢，卻還是想要更有權力，聽說，顏寬恆從頭到尾，就不想加入這場罷免和補選案，以他家族實力，休息一下，東山再起，搞不好還是一尾活龍，顏寬恆不想選，還因此引起顏清標大怒，現在的結局證明：顏寬恆對了，父親錯了！這一場選舉，檢視格局超過總統大選，而顏家黑歷史太多，本來就不堪檢視，顏寬恆很顯然有自知之明，問題出在家中長輩老了，通常人老心就急，擔心來日不多，所以，少主孝順，只好勉強披掛上戰場，打了一場無奈戰爭，海線顏家縱貫線上奔馳三十年，如同賴清德所說：能夠懸崖勒馬，收腳洗手，對社會對自己的家庭都是功德一件，可惜一念之差，敗選後，遊走灰色地帶的各種案件，不可能從此一掃而過，媒體緊追在後，顏寬恆要賠上的身家名聲，恐怕會超過老韓，臉已經被染黑，想要東山再起，恐怕也不容易。

很多名嘴預料老韓在國民黨兵敗時刻，肯定會出面踹門，但是，老韓持續沉住氣，寧願讓韓粉買不到書，也不想出版敲門書的第二版，老韓把慈善精神表現在不讓讀者破費，還真的讓人難懂，作家寫書就是要人看，既然擔心讀者買不起，就大方相送才對，而面對韓粉的深刻呼喚，老韓自然無法置之不理，所以，老韓回應了。

老韓引了孫文的遺言：「莫散了團體，休灰了志氣，路對了，就不怕道路太遠，讓我們一起努力」，這句話，聽起來又不像老韓已經忘情政治，所以，已經等到冰涼的咖啡，恐怕還要再等下去。

台灣政治的風向雞，就是如此，網路上胡亂啼叫，不管天黑天亮，這些故事通常來自人為操作，至於來自藍或綠，就很難說了，而一個要等人的政黨，你說還會有甚麼未來呢？



作者指出，敗選的顏家將繼續面對被揭發的各種案件。示意圖／擷自顏寬恆臉書