國立故宮博物院推出「2020故宮線上策展人計畫徵選活動」，即日起徵件，至 8月20日截止。故宮表示本次活動希望透過網路Open Data資料開放，將故宮豐富的典藏與世界共享，也配合近年博物館數位化，期望在建立新型態的藝術加強與觀眾間有更多互動，以自己的展覽自己策畫的構想，邀請國人以故宮Open Data資料開放平台上之精選文物為發想靈感，打造原創故宮虛擬展間，創意脫穎而出的計劃，還有機會從雲端到實體，成為未來故宮客座策展人！

故宮表示，「2020故宮線上策展人計畫」報名時間自即日起至109年8月20日止，參賽者可運用故宮Open Data資料開放平台上之精選文物資料，從橫跨新石器時代至今、包含器物、書畫、圖書文獻等上萬件文物資料中，構築線上展覽，參賽者須錄製3分鐘短片搭配文案設計，於故宮報名系統完成線上報名。

報名本次活動的作品，只要通過初選，前100名入圍者即可獲得1萬元獎金，決審更有金、銀、銅、最佳人氣獎等獎項，以及最高獎金30萬元獎金，總計獎金達200萬元！

「2020故宮線上策展人計畫」除將由故宮藝術史研究人員、導覽志工、藝術設計及文物愛好者等組成評審團參與評審外，亦納入人氣投票，邀請大家一起另眼看故宮文物。

故宮表示，該計畫預計於9月下旬完成初賽評比，進入決賽者將於故宮提供之線上策展平台完成實測，並於11月底辦理成果發表會暨頒獎典禮，歡迎各界踴躍報名參加。