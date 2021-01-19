作者指出，媒體與公眾人物近年用詞孟浪，最重要的是將國內旅遊稱作「報復性旅遊」。試問：對誰報復？應該訂正為「紓解壓力的旅遊」或「紓壓性旅遊」。圖／擷自公視新聞影片

近年來，電視媒體甚至政治人物在公眾場所對事物的陳述，用詞孟浪，實令人難以忍受。

各行各業因工作性質不同在心理上的壓力程度不同，有的為舒緩壓力，選擇聽音樂、觀劇、或旅遊，但有許多人選擇到國外旅遊。所以到國外，原因各有不同，但大部分人的體驗，國外的旅遊、住宿、車費語音十種類等等因素，比國內便宜。尤其是旅館、民宿比國外昂貴，品質亦遜一等。還有外國旅館內的飯食有時比國內的民宿方便又便宜。國內的交通工具也不見得能順暢的接續，故造成一有放假選擇出國旅遊。筆者與家人赴日本，也有過這經驗。

目前因武漢肺炎，許多人不能出國，只能選擇在國內；這有一好處，及在過去教育上對自己生長的土地缺乏認識，而乘此機會認同自己的母親——台灣大地。但可惜的是：是否因此刺激本地旅遊業的改進？目前民眾的抱怨，其實是一個檢討與改進的機會。尤其是住宿方面的價格問題。一家五口同時出遊，負擔就重了。

話說回來，對於上述對媒體與公眾人物指出用詞孟浪，最重要的是國內旅遊稱作「報復性旅遊」。試問：對誰報復？應該訂正為「紓解壓力的旅遊」或「紓壓性旅遊」。這主要是需舒緩身心的壓力。難道一個醫生要治療一個患者的精神壓力、心理緊張，也要說是「報復性的治療」嗎？

再舉一個例子，有一位優秀學生將其筆記、讀書方法提供其他學生參考，依照我們的習俗都稱之為一位「秀才」（日本也與台灣用同樣的稱呼來讚美），但電視廣播竟稱作「學霸」。「霸」字的用語是高雅的嗎？霸凌、霸狼、惡霸等等用語是貶詞，並非贊語。我學識淺陋、寡聞，不知其由來。

東亞用漢字的國家甚多，現在用字最粗俗、用詞不當的是中國大陸的中共政權，我逐字讀過習近平在「中共十九大」的三萬兩千字報告全文，看出習與其集團繼承毛的粗鄙與習本身的淺陋，漢字文化在中國大陸已經墮落；在「政治掛帥」下「有學者為無學者所欺」，就漫談中國共產黨那一套訓示和文告。天可憐見！總之，台灣識字者，不要把中共那一套八股搬到台灣來。讓台灣保存漢字文化，不管是學北亞遊牧民族史或其他地域的文明史者，來台灣學漢文可以使用漢字保存的文獻，嘉惠各國的研究者。（2021年1月19日晨）



作者指出，因武漢肺炎，許多人只能選擇在國內旅行，也可乘此機會認識台灣。期待因此可刺激本地旅遊業，是檢討與改進的機會。示意圖／擷自公視新聞影片