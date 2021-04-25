富有童心的洪櫻瑜，擅長織布、鉤針及卡片梭織等編織技巧。她從日常生活中擷取創作靈感，將圖案素材再現成一件件生動作品。熱愛編織的她，也期望透過自身的教學與創作，帶動桃園編織新文化。

回憶起開始接觸編織那年，洪櫻瑜笑著說，當時她純粹想學些手工技藝，填補育兒空暇時間，於是報名了編織班，沒想到意外地喚起她國中時家政課的記憶。她從基礎學起，越做越感興趣，從此一頭栽進纖維編織的世界。

編織即解謎 交織細心與耐心

比起常見的圍巾與包包，洪櫻瑜更喜歡娃娃這類立體的東西，重拾編織技藝後，她第一個完成的作品就是獨角獸玩偶。對鉤針編織頗具心得的她，隨手拿起一旁的小熊玩偶解釋，鉤針就像是3D列印，運用不同圈數的加減，才能呈現玩偶腹部的圓弧線。

一路從玩鉤針到後來的織布，她總是樂於鑽研新技巧。無論是影像鉤織、卡片梭織或是織布，在進行作品前，常常會需要花很多時間進行規劃，接著一步步照著計畫走，以織出完整圖樣。對她來說，編織是拆解謎題的過程，雖然難免會卡關、織錯，但她始終樂在其中。



不管是用鉤針鉤出立體布偶，還是卡片梭織製成相機背帶，只要經過事前的分解步驟，編織過程就會更加順利。圖／林冠良

用心感受生活 織出針線情

問起平時創作的靈感來源，洪櫻瑜說，起初由於一邊育兒一邊編織，許多作品都與孩子有關。孩子喜歡《星際大戰》電影，她就以鉤針鉤出電影中的R2-D2機器人；陪伴孩子閱讀繪本的同時，也讓不少書中角色成為她創作的主題。

她以鉤針織出的小黑熊，靈感來自作家幸佳慧的《小恐龍、小黑熊一起去吹風》。洪櫻瑜提及，自己深受幸佳慧的創作理念影響，「要如何和自己的土地、生活做連結？」是她編織作品時常思考的問題。2020年她入選第三屆纖維創作獎的「山林迷蹤」相機背帶，上面織有「石虎」圖樣，就是希望能喚起更多人對這片土地的重視。



洪櫻瑜說，編織需要細心與耐心，一不小心織錯就要花上好幾倍時間補救。圖／林冠良

客製化課程 讓興趣發芽

除了創作，洪櫻瑜曾於桃園土地公文化館駐館開課，現在則應社團和學校邀請進行編織教學。每次她總會詢問學生上課目的，再依需求客製化課程內容。在一次與精障團體合作的課程，因臨近端午節，洪櫻瑜就設計香包編織教學，讓精障朋友可以和陪伴者一起完成作品，陪伴者在編織的過程中，也能稍微獲得放鬆、喘口氣的時間。

「編織帶給我很大的樂趣，我也想帶著更多大、小朋友一起玩！」洪櫻瑜表示，只要付出心力，小學生也能編織出好作品，因此她希望能透過教學，將編織這項技藝向下紮根，經過學員想像力的灌溉，讓編織文化在桃園成長茁壯。



運用織帶機輔助編織，能透過經緯交織出背帶、手環等工藝作品。圖／林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：70