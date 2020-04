新冠的流行已經成為了全球民眾的健康危機。大流行影響了所有國家,種族和社會經濟群體的人們。所需的應對措施,例如整個社區的隔離,學校的關閉,社會隔離和就地庇護令,已迅速改變了日常生活。疫情緊張的時刻,大家沒事兒絕對避免上醫院,到任何公眾聚集的場所,都要保持「社交距離」。但你可以想像有一個族群,每天必須還是要到醫院上班,與病人近距離地接近,並且要照顧他們,你會要求醫護人員跟你保持「社交距離」嗎?

他們「明知山有虎,偏向虎中行」,政府做了甚麼?

我們的醫護人員正在恐慌和焦慮中,醫院及廣大的社會民眾應該如何理解及安慰他們呢?全球已經有不計其數的醫生因新冠去世,「用生命完成最後一次堅守」,此亦人子也,他們也是人家的父親、母親、還有一些只是剛出道穿著白袍準備行善行醫的年輕孩子,社會民眾應該如何對他們表示感謝與哀悼呢?

醫護人員正在受難,他們「明知山有虎,偏向虎中行」,每天心中的焦慮和恐懼,有誰替他們排解?我們看到政府除了口頭上向他們致敬,我們還在制度面、法規面,以及前瞻未來疫情加劇時,如何超前給各醫療院所在設備上、在服務病人的創新規劃上,做了哪些事呢?「口惠而實不至」的政府,只能飄飄然自我感覺良好,對第一線作生死搏鬥的醫護人員又提供哪些讓他們安心工作的安全承諾呢?

醫院高層對醫護的感謝,不能空洞化

美國史丹福大學醫學院的Tait Shanafelt醫師,4月7日在JAMA發表了一篇〈新冠大流行期間醫療保健專業人員的焦慮症根源〉(Understanding and Addressing Sources of Anxiety Among Health Care Professionals During the COVID-19 Pandemic)文章指出,簡單而真誠地表達對醫療保健專業人員的承諾,不能只期待病人及家屬,醫院的領導階層也要隨時給基層醫療人員打氣。衛生保健工作者的最終總體要求是「榮譽」。真正的謝意是有力的,這可以激勵醫護人員的愛心及工作動力,他們是冒著生命危險幫助感染這種致命疾病的病人。對醫療保健專業人員的同理心可以幫助他們克服移情困擾和恐懼,他們每天在極其困難的臨床情況下提供護理。醫院領導人不應將對醫護的感激之情完全「外包」給公眾。領導者的感激之情如果不表現在這個充滿挑戰的時刻傾聽,保護,準備,那麼這種支持將是空洞的。

防疫期間,各種類型的醫療保健專業人員都忙著在預防院內病人的交叉感染,以及照顧新冠疾病的病人。新冠的迅速傳播可能引起的症狀嚴重地加劇了醫療保健系統的負擔。護理重症病人潮所必需的呼吸機和重症監護病房(ICU)床的潛在短缺還不是最嚴重的,如果沒有足夠的醫護執行力,在多額外的醫療用品和病床都將無濟於事。

在這種危機下,保持足夠的醫療保健隊伍是最重要的,不僅需要足夠數量的醫生,護士,、藥劑師、呼吸治療師和其他醫務人員,而且還需要最大程度地提高每個臨床醫生診療及護理大量病人的能力。鑑於危重病人的激增可能會持續數周至數月,因此醫療保健專業人員如何能夠在勤務不斷延長的時間,發揮最大潛能也很重要。同時,與病人面臨的社會轉變和情緒壓力相較,醫療保健專業人員面臨更大的暴露風險,極端壓力的工作量,道德困境以及快速發展的防疫環境,這與他們所熟悉的環境大不相同,其所造成的焦慮是求診病人及社會民眾無法想像的。

醫護期待在風暴中看到新領導、新作風

了解醫護人員的焦慮和恐懼的具體來源至關重要。在新冠大流行在廣泛與醫生,護士,病人及家屬一起探討了三個主要問題:醫護人員最關心的問題,他們需要從領導者那裡獲得什麼訊息和作為,以及他們認為還有哪些其他切實的支持來源將對他們最有幫助。研究結論指出,醫務人員希望政府的政策以及醫院的高層明確保證支持他們及其家人,包括傾聽他們的疑慮,盡一切可能保護他們並防止他們感染新冠感染,並向他們保證,如果他們確實被感染,將會在醫療上和社會資源上各方面,為他們及其家人提供全面的支持。

除了採取切實可行的行動來解決他們的擔憂之外,醫務人員還希望醫院高層,例如醫院主管,護理領導,部門主席和部門負責人在這個動蕩的時期內發揮明顯的領導作用,可能需要考慮創新的方式來建立新制度,並在院內社交趨於疏遠的約束下與他們的團隊保持聯繫。醫院高層必須了解關注問題的根源,向醫療保健專業人員保證他們的關注已得到認可,並努力開發出在其能力範圍內減輕醫務人員心理的負擔。

他們並不期望從醫院領導者得到所有問題的答案,但是需要知道有醫院已經部署並且正在努力迅速解決問題。醫院領導者應問團隊成員「您需要什麼?」 並儘一切努力滿足這些需求。衛生保健專業人員希望他們提出的要求被傾聽並確認要求。

安心工作,歡喜奉獻

醫護專業人員過去通常是自力更生的,許多人不習慣事事尋求幫助。但在風暴來臨時,在工作量迅速增加到很難負荷時,政府及醫院高層對臨床醫生的臨床專業知識領域以外,進行重新部署以及應對他們以前從未遇到過的疾病,才能使他們安心工作,歡喜奉獻。醫院領導者必須鼓勵團隊成員在需要時尋求幫助,並強調醫療保健專業人員和領導者需要相互依靠。領導者應確保全體醫護人員沒有人感到自己必須獨自做出困難的決定。