1月5日，哈薩克斯坦爆發嚴重的動亂，兩天前，習近平與總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）互相祝賀2022新年，如今卻風雲變色，暴民攻擊總統府，焚燒警車，推到納札爾巴耶夫的銅像，大罵「老頭子滾開吧」，並要求托卡葉夫總統下台，托卡葉夫已經宣布全國進入緊急狀態，並且向俄羅斯要求派兵入境平亂，俄羅斯則趁機宣稱；這一次暴動的背後黑手是美國中情局，白宮則稱：俄羅斯瞎編假訊息，到底誰是誰非？又是一椿羅生門。

引發這次暴亂之後，國際鈾價飆漲，哈薩克斯坦是稀有金屬輸出大國，未來發展仍然值得關注。

1991年，哈薩克斯坦在莫斯科一紙命令下，脫離蘇聯獨立，1992年就和中國建交，如今建交進入三十年，這個中亞大國，面積是法國五倍大，人口1900萬，但是，人均所得卻在一萬美元上下，比中國低下，照道理，這樣一個資源大國不應該如此窮困，主要問題在於轉型失敗，哈薩克一直是農牧國家，地下石油和資源開發緩慢，引發這次暴亂事件也和天然氣，汽油上漲有關。

納札爾耶夫執政30年，成為專制獨裁政權，2019年，納札爾耶夫把政權交給自己的繼承人托卡葉夫，又因為選舉舞弊，已經引發一場暴動，哈薩克人民對政府的貪腐早有怨言，但是，苦於無法推翻現任政府，其他進口民生用品，因為疫情關係上漲，還有理由可講，如連果自己生產的石油和天然氣，也無法穩定，嘉惠人民，如今天寒地凍，油氣雙雙離譜漲價，當然無法說服人民，2016年，也曾經因為煤炭上漲引起暴動，這種事已經發生過一次，這一次同樣原因，更令人難以接受，但是，背後不為人知的原因卻是中國。

哈薩克斯坦是中國「一帶一路」的死忠支持者，在此之前，蘇聯崩解之後，中國已經變成哈薩克斯坦的最大貿易國，中國因為搶先改革開放，民生用品大量製造，填補蘇聯附庸國的民生所需，這些民生用品經過阿拉山口進入阿拉木圖（Almaty），哈薩克斯坦因此成為中國製造品的最大購買國，舉凡玩具、衣服以及各類化工塑膠製品在阿拉木圖的中國市集充斥，掏金的中國商人和單幫客，也隨著湧進國境，哈薩克斯坦有志之士認為：這種便宜貨物進口太多，反而不利哈薩克製造業的發展，但是，更令哈薩克反感的是土地圈地，中國企業在哈薩克斯坦圈地開礦，不只是製造礦區河流環境汙染，危害本來的畜牧業，礦區也不雇用本地人，反而是中國工人居多，對哈薩克人的就業沒有幫助，現在的政府為了方便圈地，還延長土地的租期，從10年改到25年，藉此圖利中國企業，卻引起人民憤怒。

這一次石油和天然氣上漲的主要原因，也是「一帶一路」所帶來的債務引起，政府為了償還債務，把全國最大的曼根什套油氣公司一半股權，用100億美元賣給中國，拿這些錢償還外債，因此，基本上，哈薩克天然氣或石油價格，是被中國操控，如今，中國已經不像過去富裕，希望從哈薩克收回更多利潤下，很自然把油氣價格上漲了，在如此寒冷的冬天，引發哈薩克人民憤怒，當然可以預料。

蘇聯崩解後，俄羅斯在中亞的影響力雖然逐漸淡化，但是，哈薩克為了平亂，仍需要俄羅斯，中共眼看事情鬧大了，如果托卡葉夫總統因此倒台，中亞的地緣政治將更加複雜。



作者指出，哈薩克動亂乃是主因是石油和天然氣上漲。哈薩克政府為償還「一帶一路」所帶來的債務，把全國最大的曼根什套油氣公司一半股權，用100億美元賣給中國。示意圖／哈薩克國家石油天然氣公司總部，擷自維基百科，公有領域