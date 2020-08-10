8月4日，發生在黎巴嫩貝魯特港的爆炸案，來龍去脈已經逐漸釐清，最後終歸還是中共紅色擴張的「一帶一路」引發的悲劇，閒置在港口倉庫將近7年的硝酸銨是爆炸兇手，是否有恐怖集團人為引爆，或以導彈發射引爆，仍然待查。

爆炸摧毀貝魯特

宛若3000噸TNT的爆炸威力，造成100多人死亡，5000人受傷，整個貝魯特精華地區毀滅，估計損失50億美金。這幾年，黎巴嫩失業率攀高，來到25%，人民生活困頓，已經有人民團體走上街頭，要求法國接管，爆炸案發地也是聯合國維和部隊駐守之地，因此更加敏感。

先從硝酸銨的來源說起，這批硝酸銨是由中共製造，可以當肥料，也可以加工製成炸藥，2012年，中共為了「一帶一路」擴張，大量製造硝酸銨供應沿路國家，非洲國家莫三比克已經承認，這批貨物的買家是國內礦物公司，為了挖礦所需，買進硝酸銨，準備製成炸藥，但是，肥料的外裝是澳洲袋子，估計是由澳洲代理轉售，委託俄羅斯籍貨輪運送，這批貨物本來預定在賽普勒斯停留，卻耽誤行程停泊到貝魯特港，而這個港口以貪腐出名，貝魯特港海關以超載為理由，要求俄羅斯貨輪繳出大額的罰款，俄羅斯船東沒錢繳交，也不願意繳交，因此丟下貨輪逃亡，於是2750頓硝酸銨就被放置倉庫7年，黎巴嫩檢調單位已經拘押16名海關，以及涉案官員展開調查。

中共「一帶一路」擴張，製造一堆負債國，還留下一堆後遺症，這一件還不算最大。

8月6日，外國媒體報導，沙烏地阿拉伯正在和中共合作製造高級濃縮鈾的「黃餅」，阿拉伯在第一時間已經提出辯解稱，「阿拉伯和中共早就簽署協議，兩國共同開發境內的鈾礦，這件事無關高級濃縮鈾，更無關核武開發」，這種說法更是此地無銀三百兩。

眾所皆知，阿拉伯長期是美國在中東的守門人，阿拉伯接受美國保護，而美國則利用阿拉伯牽制伊朗，真正的中東宗教戰爭，其實就是阿拉伯支持的遜尼派，和伊朗什葉派之間的宗教正統爭奪戰。

1979年，伊朗革命推翻美國支持的巴勒維政權，並且綁架美國大使館人員，美伊兩國因此交惡，最後美國派出CIA進入德黑蘭，進行援救任務，這場行動後來拍成電影《亞果出任務》。

伊朗自稱是波斯後裔，正統伊斯蘭繼承者，何梅尼推翻巴勒維之後，高喊「什葉派伊斯蘭革命」，企圖把什葉派伊斯蘭，從西方國家所支持的遜尼派阿拉伯手中拯救出來，在伊朗眼中，阿拉伯就是親西方的遜尼派，背叛伊斯蘭主義。



這幾年，黎巴嫩失業率攀高，來到25%，人民生活困頓，已經有人民團體走上街頭，要求法國接管，爆炸案發地也是聯合國維和部隊駐守之地，因此更加敏感。圖／擷自BBC中文網

沙伊兩國核武競賽

為了和伊朗抗衡，阿拉伯也動作快速，結合了周邊國家，科威特、阿曼、巴林、卡達、聯合大公國成立「海灣阿拉伯國家合作委員會」槓上伊朗。

伊朗在中共和北韓支持下發展核武，對阿拉伯宛若芒刺在背，但是，美國不願意協助阿拉伯發展核武，尤其要遵守「核武不擴散條約」，因此，阿拉伯偷偷把眼光放到俄羅斯。

2015年，阿拉伯王儲兼任國防大臣薩勒曼訪問俄羅斯，俄羅斯同意替阿拉伯興建16座核子反應爐，阿拉伯向「擁核」國家推進第一步。

2016年，中共「一帶一路」向中東推進，習近平訪問阿拉伯，雙方同意簽署一項「高等濃縮鈾的研製」協議，但是，這項協議是秘密協議，其實，美國早就知道，川普上台後終止伊朗的協議，認為這項協議無法阻擋伊朗擁有核武，甚至還必須解禁1000億美金的凍結制裁，川普大罵歐巴馬政府愚笨，華府改變態度，對伊朗再度經濟制裁，事實上，只是暗中替阿拉伯尋找時間而已，如果伊朗擁核可以在阿拉伯之後，至少中東的核子威嚇戰略可以平衡，為中東帶來和平，這是美國對中東的戰略構想。

中共介入中東，兩手策略，一邊幫伊朗，一邊幫阿拉伯，幫伊朗發展核武，得罪美國，幫阿拉伯沒事，這就是國際政治的現實。

如今，隨著貝魯特爆炸案，阿拉伯的核武發展也被迫攤在陽光下，中共「一帶一路」的發展，搞亂中東一池春水，真的是世界麻煩製造者。