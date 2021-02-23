台灣現代醫療的發展，始於大航海時代歐洲國家的東方探險、貿易與醫療傳道者，有明白記載的英國、蘇格蘭長老教會自1860年代起陸續有馬雅各醫師、馬偕牧師、蘭大衛醫師……等持續前來台灣宣教、建立醫院、服務病患，播下現代醫療的種子，也開始有台灣子弟跟隨這些傳道者學醫；1895年日人治台後發現台灣傳染病橫行，公共衛生落後，又缺乏現代醫療設施和人力，始由政府力量推行衛生行政、公衛防疫，設置公醫，並設立醫學校培養本土台灣人醫師；當時出現第一位台灣人醫學博士杜聰明，也是唯一的台灣人教授，從此，台灣醫界人才輩出，在各方面嶄露頭角，大大影響了台灣社會的進展！

本書原訂目標是寫一百位台灣醫界重要的人物，這些人物對台灣的現代醫療發展、醫療傳道、醫學教育、醫學研究、衛生行政、公共衛生、基層醫療、社會運動、政治改革、公益事業、藝文活動、醫學人文關懷……各方面對台灣社會和歷史的進展有重大的貢獻。但是，等到要出書交稿前夕，發現還是有很多不能不寫的重要前輩，確實無法割愛，只好又加到一百零八位人物，限於篇幅，不得不暫時打住，心中想說這不就變成台灣醫界108條好漢的台灣水滸傳了嗎？或許還得出續集才能解決台灣醫界人物輩出的難題，只好請讀者見諒！

事實上，確實還有很多對台灣有重大貢獻的醫界人物尚未納入本書的範圍。首先要說明是本書的來源起初是筆者擔任高雄市衛生局長時，於2003年成立了台灣第一座「台灣醫療史料文物中心」，當時選了三十六位醫界代表性人物，於史料中心之內展示他們生平貢獻，供民眾參觀，同時也出版了《台灣醫界傳奇人物》這本小書。後來陸續又在《高雄醫師會誌》（醫師公會發行的刊物）的封面，發表更多的台灣醫界人物介紹，並於高雄醫學大學通識教育講授相關課程，教導學生認識台灣醫療史與重要台灣醫界前輩的貢獻。之後筆者到台北醫學院的醫學人文研究所，陸續又開了「台灣醫療史」、「醫學與文學」、「台灣醫界人物傳記選讀」等課程，並重新出版相關的書籍。之後筆者創辦《民報》，在《民報》闢有「人物」專欄，介紹台灣政治、社會、文化、經濟、科技、產業、醫療……各領域有重大貢獻的人物，其中又陸續寫了一系列醫界人物的介紹，這樣累積了多年來的成果，終於有這本《台灣醫界百人傳》的問世。但要強調的是本書所寫都是已過世的醫界前輩，目前在世的醫界許多有重大貢獻的人物尚未入列，將來應該會在續集中再為大家介紹！當然也包含不少因為筆者孤陋寡聞而遺漏的醫界先賢，將來希望有讀者能再提供線索資料，俾為台灣醫療史料增添人物傳記！

本書出版，承蒙賴其萬醫師、盧俊義牧師、劉景寬醫師賜序，鄭志勤小姐、陳惠卿小姐協助尋找照片及打字校對，杜聰明博士獎學基金會的獎助，玉山社的不吝出版，特此謹表謝意。

本書選在二二八前夕出版，讀者不難從書中發現台灣醫界在二次大戰前因為抗日、二次大戰後又因為反抗國府統治的二二八事件及白色恐怖期間，許多優秀的醫界前輩遭受殘酷的打擊和犧牲，讓台灣社會痛失許多優秀的人才。作為1987 年推動二二八公義和平運動的主要發起人，出版此書也算是對書中所有曾經為台灣這苦難島嶼奉獻生命、拋灑熱血的台灣醫界靈魂，致上最高的感謝和敬意，祈願台灣醫界熱愛鄉土貢獻人類的精神永遠和受苦的台灣人民長存！

《台灣醫界人物百人傳》新書發表會暨「台灣醫界與228」專題演講場次

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